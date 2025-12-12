https://ria.ru/20251212/bespilotniki-2061562229.html
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 12.12.2025
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву
Уничтожены еще три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 12.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
москва
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили три БПЛА, летевших на Москву