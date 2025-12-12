Жительница дома в Твери рассказала о ночной атаке БПЛА

"Буквально через 5-7 минут все были на месте. Огромное количество пожарных машин, все быстро потушили. Быстро оказали помощь людям, всех, кого надо, эвакуировали", - сказала собеседница агентства.

Жительница соседнего дома Виктория Крайнова рассказала РИА Новости, что глубокой ночью они проснулись от сильной вибрации. "Казалось, дрожит земля прямо под тобой. Затем последовал звук взрыва. Было очень страшно, особенно когда поняли, что произошло", - сказала она.