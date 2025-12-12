https://ria.ru/20251212/bespilotnik-2061711344.html
Жительница дома в Твери рассказала о ночной атаке БПЛА
Жительница дома в Твери рассказала о ночной атаке БПЛА - РИА Новости, 12.12.2025
Жительница дома в Твери рассказала о ночной атаке БПЛА
Экстренные оперативные службы прибыли к атакованному БПЛА дому в Твери спустя 5-7 минут после случившегося, рассказала РИА Новости жительница дома Елена. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:56:00+03:00
2025-12-12T16:56:00+03:00
2025-12-12T16:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тверь
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061689776_0:280:3143:2047_1920x0_80_0_0_27fd5755552a0c7ab7021f2d0bb5b4a6.jpg
https://ria.ru/20251212/tver-2061575360.html
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061689776_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3538eb2ac34d40d64505a7866e9f50fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь, виталий королев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тверь, Виталий Королев
Жительница дома в Твери рассказала о ночной атаке БПЛА
РИА Новости: экстренные службы прибыли к месту атаки БПЛА в Твери спустя 5 минут
МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Экстренные оперативные службы прибыли к атакованному БПЛА дому в Твери спустя 5-7 минут после случившегося, рассказала РИА Новости жительница дома Елена.
В ночь на пятницу врио губернатора Виталий Королев
сообщил о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери
. Он отмечал, что медпомощь оказана шести взрослым и ребенку, при этом жильцов дома эвакуировали. На месте ЧП был развернут оперштаб. Прокуратура области запустила горячую линию. В ПВР разместили 22 человека, в том числе пять детей. Утром в пятницу правительство региона сообщило, что в больницах находятся трое взрослых и один ребенок, угрозы их жизням нет.
«
"Буквально через 5-7 минут все были на месте. Огромное количество пожарных машин, все быстро потушили. Быстро оказали помощь людям, всех, кого надо, эвакуировали", - сказала собеседница агентства.
Жительница соседнего дома Виктория Крайнова рассказала РИА Новости, что глубокой ночью они проснулись от сильной вибрации. "Казалось, дрожит земля прямо под тобой. Затем последовал звук взрыва. Было очень страшно, особенно когда поняли, что произошло", - сказала она.