В Москве отражают атаку беспилотников

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. ПВО отражает атаку украинских дронов на Москву, ПВО отражает атаку украинских дронов на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Системой ПВО Минобороны отражена атака двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он на платформе MAX.

По данным Собянина, с начала суток военные сбили восемь БПЛА, пытавшихся атаковать столицу.

Накануне ВСУ также пытались совершить массовый налет дронов на Москву, силы ПВО сбили более 30 штук.