В Москве отражают атаку беспилотников - РИА Новости, 12.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 12.12.2025 (обновлено: 09:34 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/bespilotnik-2061576232.html
В Москве отражают атаку беспилотников
В Москве отражают атаку беспилотников - РИА Новости, 12.12.2025
В Москве отражают атаку беспилотников
ПВО отражает атаку украинских дронов на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T09:06:00+03:00
2025-12-12T09:34:00+03:00
москва
вооруженные силы украины
сергей собянин
специальная военная операция на украине
россия
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
россия
москва, вооруженные силы украины, сергей собянин, россия
Москва, Вооруженные силы Украины, Сергей Собянин, Специальная военная операция на Украине, Россия

В Москве отражают атаку беспилотников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОператоры ПВО
Операторы ПВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Операторы ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. ПВО отражает атаку украинских дронов на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.
"Системой ПВО Минобороны отражена атака двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он на платформе MAX.
По данным Собянина, с начала суток военные сбили восемь БПЛА, пытавшихся атаковать столицу.
Накануне ВСУ также пытались совершить массовый налет дронов на Москву, силы ПВО сбили более 30 штук.
Всего за минувшую ночь военным удалось перехватить 90 беспилотников над российскими регионами.
