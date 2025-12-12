https://ria.ru/20251212/bespilotnik-2061576232.html
В Москве отражают атаку беспилотников
В Москве отражают атаку беспилотников - РИА Новости, 12.12.2025
В Москве отражают атаку беспилотников
ПВО отражает атаку украинских дронов на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 12.12.2025
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
ПВО отражает атаку украинских дронов на Москву, сообщил
мэр города Сергей Собянин.
"Системой ПВО Минобороны отражена атака двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он на платформе MAX.
По данным Собянина, с начала суток военные сбили восемь БПЛА, пытавшихся атаковать столицу.
Накануне ВСУ также пытались совершить массовый налет дронов на Москву, силы ПВО сбили более 30 штук.
Всего за минувшую ночь военным удалось перехватить 90 беспилотников над российскими регионами.