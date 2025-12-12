Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде боеприпас упал на территорию социального объекта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 12.12.2025
В Белгороде боеприпас упал на территорию социального объекта
В Белгороде боеприпас упал на территорию социального объекта
В Белгороде боеприпас упал на территорию социального объекта
Падение боеприпаса произошло на территорию социального объекта в Белгороде, жертв и пострадавших нет, взрывотехники принимают решение об утилизации, сообщил...
В Белгороде боеприпас упал на территорию социального объекта

В Белгороде боеприпас упал на территорию социального объекта, пострадавших нет

Место падения боеприпаса на территорию социального объекта в Белгороде
Место падения боеприпаса на территорию социального объекта в Белгороде
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Место падения боеприпаса на территорию социального объекта в Белгороде
БЕЛГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Падение боеприпаса произошло на территорию социального объекта в Белгороде, жертв и пострадавших нет, взрывотехники принимают решение об утилизации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ЧП в Белгороде на территории социального объекта. Жертв и пострадавших нет. Произошло падение боеприпаса — взрывотехники министерства обороны принимают решение о его утилизации. Все находившиеся в здании люди перемещены в безопасное место. Сейчас службы оперативно вывозят жителей, проживающих в радиусе 300 метров", - написал Гладков в Telegram-канале.
Правосудие
Комбрига ВСУ заочно осудили за атаки на Белгородскую область
Вчера, 15:29
Он отметил, что на месте происшествия находятся мэр Белгорода Валентин Демидов, начальник ГУМЧС Сергей Потапов и все оперативные службы.
Демидов в своем Telegram-канале добавил, что управы обходят все квартиры, помогают жителям организованно добраться до пункта временного размещения.
"Как только специалисты обезвредят предмет и подтвердят безопасность, все сразу смогут вернуться домой", - уточнил мэр.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Белгород
Вячеслав Гладков
Валентин Демидов
 
 
Заголовок открываемого материала