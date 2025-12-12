https://ria.ru/20251212/belgorod-2061592183.html
Белгородские власти предоставили 205 земельных участков ветеранам СВО
БЕЛГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Правительство Белгородской области за последние два месяца предоставило 205 земельных участков ветеранам специальной военной операции, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"За последние 2 месяца выдали 205 земельных участков нашим ветеранам специальной военной операции для строительства собственных домов. До конца декабря оформим еще 20 договоров. И 200 участков у нас забронированы. Я очень рад, что наши бойцы, которые сейчас воюют, думают о будущем и вместе со своими семьями думают о главном - о расширении семьи. Уверен, что впереди еще и рождение детей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также заверил, что региональные власти продолжат оказывать поддержку участникам специальной военной операции, используя все доступные ресурсы.
По информации регионального правительства, главное условие для желающих принять участие в программе - освоение участка и строительство на нем жилого дома в течение пяти лет. При возведении жилого дома в течение пяти лет стоимость земельного участка будет составлять 0,01% от его кадастровой стоимости, но не более 500 рублей. Эту небольшую сумму участники программы смогут оплатить уже после того, как построят дом и поставят его на кадастровый учет.