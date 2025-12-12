Белгородские власти предоставили 205 земельных участков ветеранам СВО

БЕЛГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Правительство Белгородской области за последние два месяца предоставило 205 земельных участков ветеранам специальной военной операции, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"За последние 2 месяца выдали 205 земельных участков нашим ветеранам специальной военной операции для строительства собственных домов. До конца декабря оформим еще 20 договоров. И 200 участков у нас забронированы. Я очень рад, что наши бойцы, которые сейчас воюют, думают о будущем и вместе со своими семьями думают о главном - о расширении семьи. Уверен, что впереди еще и рождение детей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также заверил, что региональные власти продолжат оказывать поддержку участникам специальной военной операции, используя все доступные ресурсы.