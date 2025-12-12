Рейтинг@Mail.ru
Белгородские власти предоставили 205 земельных участков ветеранам СВО - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
10:10 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/belgorod-2061592183.html
Белгородские власти предоставили 205 земельных участков ветеранам СВО
Белгородские власти предоставили 205 земельных участков ветеранам СВО - РИА Новости, 12.12.2025
Белгородские власти предоставили 205 земельных участков ветеранам СВО
Правительство Белгородской области за последние два месяца предоставило 205 земельных участков ветеранам специальной военной операции, рассказал губернатор... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:10:00+03:00
2025-12-12T10:10:00+03:00
надежные люди
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_0:108:3089:1845_1920x0_80_0_0_f6899a495bc7c635132d9dc2780f2c8a.jpg
https://ria.ru/20251211/svo-2061378035.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_f30d91cccc043198d95bc57f059827ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков
Надежные люди, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Белгородские власти предоставили 205 земельных участков ветеранам СВО

Гладков: Белгородская область предоставила 205 участков ветеранам спецоперации

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Правительство Белгородской области за последние два месяца предоставило 205 земельных участков ветеранам специальной военной операции, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"За последние 2 месяца выдали 205 земельных участков нашим ветеранам специальной военной операции для строительства собственных домов. До конца декабря оформим еще 20 договоров. И 200 участков у нас забронированы. Я очень рад, что наши бойцы, которые сейчас воюют, думают о будущем и вместе со своими семьями думают о главном - о расширении семьи. Уверен, что впереди еще и рождение детей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также заверил, что региональные власти продолжат оказывать поддержку участникам специальной военной операции, используя все доступные ресурсы.
По информации регионального правительства, главное условие для желающих принять участие в программе - освоение участка и строительство на нем жилого дома в течение пяти лет. При возведении жилого дома в течение пяти лет стоимость земельного участка будет составлять 0,01% от его кадастровой стоимости, но не более 500 рублей. Эту небольшую сумму участники программы смогут оплатить уже после того, как построят дом и поставят его на кадастровый учет.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Курганская область планирует направить 200 дронов и технику в зону СВО
11 декабря, 14:22
 
Надежные людиБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала