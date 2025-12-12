Рейтинг@Mail.ru
В Минфине Бельгии отказались комментировать иск ЦБ к Euroclear - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 12.12.2025 (обновлено: 12:58 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/belgiya-2061634432.html
В Минфине Бельгии отказались комментировать иск ЦБ к Euroclear
В Минфине Бельгии отказались комментировать иск ЦБ к Euroclear - РИА Новости, 12.12.2025
В Минфине Бельгии отказались комментировать иск ЦБ к Euroclear
Пресс-служба Минфина Бельгии отказалась комментировать РИА Новости иск Центрального Банка России против депозитария Euroclear о возмещении причиненных ЦБ РФ... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:49:00+03:00
2025-12-12T12:58:00+03:00
бельгия
центральный банк рф (цб рф)
в мире
россия
мария захарова
украина
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_0:125:3225:1939_1920x0_80_0_0_bff4114dc157d4a85f203a79860c1630.jpg
https://ria.ru/20251212/zapad-2061330658.html
https://ria.ru/20251211/aktivy-2061441160.html
бельгия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_9ca0ca2c17384020cc47518f5eb6354a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бельгия, центральный банк рф (цб рф), в мире, россия, мария захарова, украина, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Бельгия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире, Россия, Мария Захарова, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
В Минфине Бельгии отказались комментировать иск ЦБ к Euroclear

РИА Новости: Минфин Бельгии отказался комментировать иск ЦБ к Euroclear

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг Бельгии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Пресс-служба Минфина Бельгии отказалась комментировать РИА Новости иск Центрального Банка России против депозитария Euroclear о возмещении причиненных ЦБ РФ убытков.
Банк России в пятницу опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов. Регулятор заявил, что планы ЕК по активам РФ незаконны, противоречат международному праву, нарушают суверенный иммунитет активов. В ЦБ добавили, что Россия оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов в случае продвижения инициатив Евросоюза. Банк России оспорит любые действия ЕК, влекущие несогласованное использование его активов, во всех доступных компетентных органах.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Чревато проблемами". Запад испугался мести Москвы за активы
Вчера, 08:00
"Мы не комментируем этот вопрос", - ответили в Минфине на просьбу прокомментировать этот иск.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Москва уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия в ЕС замороженных российских активов. Как она уточнила позже, характер российского ответа будет сюрпризом.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Мерц предположил, когда удастся решить вопрос по российским активам
11 декабря, 16:57
 
БельгияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)В миреРоссияМария ЗахароваУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала