"Придется использовать": в Бельгии резко высказались об активах России

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Замороженные российские активы в какой-то момент придется направить на нужды Украины, об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем.
"В какой-то момент эти замороженные российские активы придется использовать (На нужды Украины — Прим. Ред.)", — сказал он перед встречей министров финансов еврозоны.
В то же время ван Петегем подчеркнул, что Бельгия "не пойдет на безрассудные компромиссы", пока не будет достигнуто какое-либо соглашение по этому вопросу.
Ситуация с активами России
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.