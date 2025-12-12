Рейтинг@Mail.ru
"Придется использовать": в Бельгии резко высказались об активах России
00:48 12.12.2025 (обновлено: 03:39 12.12.2025)
"Придется использовать": в Бельгии резко высказались об активах России
"Придется использовать": в Бельгии резко высказались об активах России
"Придется использовать": в Бельгии резко высказались об активах России

Бельгийский министр Ван Петегем: активы России придется потратить на Украину

Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Замороженные российские активы в какой-то момент придется направить на нужды Украины, об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем.
"В какой-то момент эти замороженные российские активы придется использовать (На нужды Украины — Прим. Ред.)", — сказал он перед встречей министров финансов еврозоны.
Флаги ЕС, Бельгии и Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Бельгии грозит изоляция в ЕС из-за спора о российских активах, пишут СМИ
Вчера, 10:17
В то же время ван Петегем подчеркнул, что Бельгия "не пойдет на безрассудные компромиссы", пока не будет достигнуто какое-либо соглашение по этому вопросу.
Ситуация с активами России

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Флаги Бельгии и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Евродепутат от Бельгии выступил против изъятия российских активов
Вчера, 15:22
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Politico рассказало о требовании Бельгии к ЕС в связи с активами России
10 декабря, 23:46
 
