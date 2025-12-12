Рейтинг@Mail.ru
Бельгия назвала условие для изъятия российских активов, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.12.2025
18:08 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/belgija-2061732194.html
Бельгия назвала условие для изъятия российских активов, сообщают СМИ
Бельгия назвала условие для изъятия российских активов, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.12.2025
Бельгия назвала условие для изъятия российских активов, сообщают СМИ
Бельгия требует от стран Евросоюза аннулировать инвестиционные соглашения с РФ в обмен на конфискацию замороженных активов РФ, сообщил портал Euractiv
в мире, россия, бельгия, украина, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Украина, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
Бельгия назвала условие для изъятия российских активов, сообщают СМИ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бельгия требует от стран Евросоюза аннулировать инвестиционные соглашения с РФ в обмен на конфискацию замороженных активов РФ, сообщил портал Euractiv со ссылкой на документы, к которым портал получил доступ.
Портал отмечает, что Бельгия требует гарантии от стран ЕС в обмен на конфискацию замороженных активов РФ для помощи Киеву. По данным Euractiv , в ряде поправок к правовому проекту Еврокомиссии, который был впервые разослан послам ЕС на прошлой неделе, Бельгия отмечает, что гарантии для предоставления замороженных активов РФ для помощи Киеву должны быть "независимыми и автономными", чтобы они оставались в силе, даже если кредит для Украины будет признан недействительным.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Чревато проблемами". Запад испугался мести Москвы за активы
Вчера, 08:00
"Другие ключевые требования, которые выдвинула Бельгия, предусматривают, что страны ЕС покроют любые возможные юридические расходы, которые Москва может предъявить в отношении любого государства-члена (блока - ред.), а также что страны ЕС не будут заключать новые инвестиционные соглашения с Россией и аннулируют текущие (соглашения -ред.), а также множество других мер для защиты Бельгии от возможных ответных мер Москвы", - сообщает портал.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Москва уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия в ЕС замороженных российских активов. Как она уточнила позже, характер российского ответа будет сюрпризом.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Глава ЕК ставит крест на ЕС, изымая российские активы, считает эксперт
Вчера, 17:11
 
В миреРоссияБельгияУкраинаМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
