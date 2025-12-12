Бастрыкин поручил разобраться с жалобами на отсутствие газа в якутском селе

НОВОСИБИРСК, 12 дек - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по поступившей на прямую линию президенту РФ информации о нарушении прав жителей села Быстровка Новосибирской области, которым, по их словам, много лет обещают, но так и не провели газ.