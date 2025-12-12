Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил разобраться с жалобами на отсутствие газа в якутском селе - РИА Новости, 12.12.2025
07:23 12.12.2025
Бастрыкин поручил разобраться с жалобами на отсутствие газа в якутском селе
Бастрыкин поручил разобраться с жалобами на отсутствие газа в якутском селе - РИА Новости, 12.12.2025
Бастрыкин поручил разобраться с жалобами на отсутствие газа в якутском селе
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по поступившей на прямую линию президенту РФ информации о нарушении прав жителей села Быстровка... РИА Новости, 12.12.2025
происшествия, россия, новосибирская область, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), итоги года с владимиром путиным
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Итоги года с Владимиром Путиным
Бастрыкин поручил разобраться с жалобами на отсутствие газа в якутском селе

Бастрыкин поручил разобраться с жалобами на отсутствие газа в селе Быстровка

© Фото : предоставлено СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : предоставлено СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 12 дек - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по поступившей на прямую линию президенту РФ информации о нарушении прав жителей села Быстровка Новосибирской области, которым, по их словам, много лет обещают, но так и не провели газ.
В минувший четверг в эфире "Первого канала" озвучено обращение жителей Новосибирской области, направленное на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Жители села Быстровка с населением более 1 тысячи человек просят провести газ. По их словам, газ обещали провести еще 11 лет назад, а сейчас власти отвечают, что село "нерентабельное", или что газификация будет, но только после 2030 года.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по данному факту проводится процессуальная проверка по статье 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУСК России по Новосибирской области Долгалеву Е. Г. доложить о ходе процессуальной проверки", - говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета.
ПроисшествияРоссияНовосибирская областьАлександр БастрыкинВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Итоги года с Владимиром Путиным
 
 
