Рейтинг@Mail.ru
Раскрыта стоимость билетов на Новый год в "Барвиха Luxury Village" с Лепсом - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/barvikha-2061551921.html
Раскрыта стоимость билетов на Новый год в "Барвиха Luxury Village" с Лепсом
Раскрыта стоимость билетов на Новый год в "Барвиха Luxury Village" с Лепсом - РИА Новости, 12.12.2025
Раскрыта стоимость билетов на Новый год в "Барвиха Luxury Village" с Лепсом
Встретить новогоднюю ночь в концертном зале "Барвиха Luxury Village" под песни певицы Полины Гагариной и народного артиста РФ Григория Лепса обойдется в 295... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T02:51:00+03:00
2025-12-12T02:51:00+03:00
григорий лепс
полина гагарина
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051244551_0:44:2652:1536_1920x0_80_0_0_d79c9927fc5f6ac0f50179e6b20c665d.jpg
https://ria.ru/20251211/sochi-2061384372.html
https://ria.ru/20251205/moskva-2059964730.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051244551_0:0:2509:1882_1920x0_80_0_0_9a49050d161d975517f8c1ecc463cf50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
григорий лепс, полина гагарина, новый год
Григорий Лепс, Полина Гагарина, Новый год
Раскрыта стоимость билетов на Новый год в "Барвиха Luxury Village" с Лепсом

РИА Новости: Новый год в "Барвиха Luxury Village" обойдется в 295 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Певец Григорий Лепс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Встретить новогоднюю ночь в концертном зале "Барвиха Luxury Village" под песни певицы Полины Гагариной и народного артиста РФ Григория Лепса обойдется в 295 тысяч рублей на одного человека, выяснило РИА Новости.
Самый бюджетный вариант встретить Новый год в зале "Барвиха" - место за столиком в конце партера стоимостью 135 тысяч рублей. Цены на места в партере поближе к сцене варьируются от 180 до 255 тысяч рублей. За билет на самые удобные места - за столики в центре партера и вблизи сцены - придется заплатить от 285 до 295 тысяч рублей.
Зимние пляжи в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Сочи выросли бронирования в отелях на Новый год, показало исследование
Вчера, 14:43
Стоимость билетов в правительственные и директорские ложи составляет от 270 до 285 тысяч рублей, а в ложи бенуара - от 245 до 255 тысяч рублей.
Кроме того, гости могут выкупить целую ложу, в продаже доступно сразу несколько вариантов. Так, VIP-ложа для шести человек обойдется в 1,5 миллиона рублей, а боковая ложа для такого же количества зрителей - в 990 тысяч рублей.
Как уточняется, ужин в стоимость билета не входит, за него придется дополнительно заплатить. Цена новогоднего меню от шеф-повара Давида Дессо составляет 49,5 тысячи рублей. Гости смогут отведать икру осетра и кеты, рыбные закуски, холодец из петуха, традиционный для праздника салат оливье и салат из камчатского краба, ассорти из мяса, птицы и сыров. На горячее на выбор подают филе говядины "Веллингтон" и кулебяку "Царскую" с лососем и осетром. Завершится ужин десертом "Мандарин на ветке". Детский вариант меню стоит 19,5 тысячи рублей.
Новогодняя концертная программа для гостей "Барвихи" в этот вечер стартует около 23.00, ее откроет Григорий Лепс. Он будет выступать для зрителей на протяжении полутора часов. Также свои лучшие хиты исполнит певица Полина Гагарина, а также выступит джазовая артистка Теона Контридзе. Ведущим новогодней ночи станет Семен Васильев.
Новогодние украшения, инсталляции и елка у вестибюля станции метро Чистые пруды - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Световые тоннели украсили Москву в преддверии Нового года
5 декабря, 09:35
 
Григорий ЛепсПолина ГагаринаНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала