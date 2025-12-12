Раскрыта стоимость билетов на Новый год в "Барвиха Luxury Village" с Лепсом

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Встретить новогоднюю ночь в концертном зале "Барвиха Luxury Village" под песни певицы Полины Гагариной и народного артиста РФ Григория Лепса обойдется в 295 тысяч рублей на одного человека, выяснило РИА Новости.

Самый бюджетный вариант встретить Новый год в зале "Барвиха" - место за столиком в конце партера стоимостью 135 тысяч рублей. Цены на места в партере поближе к сцене варьируются от 180 до 255 тысяч рублей. За билет на самые удобные места - за столики в центре партера и вблизи сцены - придется заплатить от 285 до 295 тысяч рублей.

Стоимость билетов в правительственные и директорские ложи составляет от 270 до 285 тысяч рублей, а в ложи бенуара - от 245 до 255 тысяч рублей.

Кроме того, гости могут выкупить целую ложу, в продаже доступно сразу несколько вариантов. Так, VIP-ложа для шести человек обойдется в 1,5 миллиона рублей, а боковая ложа для такого же количества зрителей - в 990 тысяч рублей.

Как уточняется, ужин в стоимость билета не входит, за него придется дополнительно заплатить. Цена новогоднего меню от шеф-повара Давида Дессо составляет 49,5 тысячи рублей. Гости смогут отведать икру осетра и кеты, рыбные закуски, холодец из петуха, традиционный для праздника салат оливье и салат из камчатского краба, ассорти из мяса, птицы и сыров. На горячее на выбор подают филе говядины "Веллингтон" и кулебяку "Царскую" с лососем и осетром. Завершится ужин десертом "Мандарин на ветке". Детский вариант меню стоит 19,5 тысячи рублей.