Рейтинг@Mail.ru
Центробанк назвал планы ЕК по его активам незаконными - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/bank-2061579408.html
Центробанк назвал планы ЕК по его активам незаконными
Центробанк назвал планы ЕК по его активам незаконными - РИА Новости, 12.12.2025
Центробанк назвал планы ЕК по его активам незаконными
Планы Еврокомиссии по активам РФ являются незаконными, противоречащими международному праву, в том числе нарушают суверенный иммунитет активов, сообщает Банк... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T09:19:00+03:00
2025-12-12T09:19:00+03:00
россия
еврокомиссия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106547/77/1065477743_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_beaa5e6582fdf20fbd635abd27f9f115.jpg
https://ria.ru/20251212/belgiya-2061544148.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106547/77/1065477743_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9a92956d71098c532d729d10e0e36b8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, еврокомиссия, экономика
Россия, Еврокомиссия, Экономика
Центробанк назвал планы ЕК по его активам незаконными

ЦБ назвал незаконными планы ЕК по изъятию активов России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Планы Еврокомиссии по активам РФ являются незаконными, противоречащими международному праву, в том числе нарушают суверенный иммунитет активов, сообщает Банк России.
"Предусмотренные указанным документом механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России, а также любые иные формы несогласованного использования активов Банка России, являются незаконными, противоречащими международному праву, в том числе нарушающими принципы суверенного иммунитета активов", - говорится в сообщении.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Придется использовать": в Бельгии резко высказались об активах России
00:48
 
РоссияЕврокомиссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала