Центробанк назвал планы ЕК по его активам незаконными

"Предусмотренные указанным документом механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России, а также любые иные формы несогласованного использования активов Банка России, являются незаконными, противоречащими международному праву, в том числе нарушающими принципы суверенного иммунитета активов", - говорится в сообщении.