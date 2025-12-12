ЦБ отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка

В ЦБ отметили, что "ИС Банк" ориентировался на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. При этом он недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости. К тому же банк активно занимался подозрительными операциями по выводу денег в теневой оборот, а его руководство и владельцы не принимали никаких мер для снижения рисков.