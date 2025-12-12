https://ria.ru/20251212/bank-2061574675.html
ЦБ отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка
ЦБ отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка - РИА Новости, 12.12.2025
ЦБ отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка
Центробанк отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка ("ИС Банк"). РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T08:47:00+03:00
2025-12-12T08:47:00+03:00
2025-12-12T09:51:00+03:00
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Центробанк отозвал
лицензию у Индустриального сберегательного банка ("ИС Банк").
«
"Банк России <…> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества Коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк" АО КБ "ИС Банк", — говорится в релизе.
Кроме того, кредитная организация лишилась и лицензии на работу на рынке ценных бумаг.
Такое решение регулятор принял из-за неоднократных нарушений банком федерального законодательства и нормативных актов ЦБ
, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
В ЦБ отметили, что "ИС Банк" ориентировался на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. При этом он недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости. К тому же банк активно занимался подозрительными операциями по выводу денег в теневой оборот, а его руководство и владельцы не принимали никаких мер для снижения рисков.
По величине активов "ИС Банк" занимал 225-е место среди российских кредитных организаций.
Регулятор назначил туда временную администрацию и добавил, что направит в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях.