08:47 12.12.2025 (обновлено: 09:51 12.12.2025)
ЦБ отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка
Центробанк отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка ("ИС Банк").
экономика, центральный банк рф (цб рф), финансы, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Финансы, Россия
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка ("ИС Банк").
"Банк России <…> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества Коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк" АО КБ "ИС Банк", — говорится в релизе.

Кроме того, кредитная организация лишилась и лицензии на работу на рынке ценных бумаг.
Такое решение регулятор принял из-за неоднократных нарушений банком федерального законодательства и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
В ЦБ отметили, что "ИС Банк" ориентировался на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. При этом он недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости. К тому же банк активно занимался подозрительными операциями по выводу денег в теневой оборот, а его руководство и владельцы не принимали никаких мер для снижения рисков.
По величине активов "ИС Банк" занимал 225-е место среди российских кредитных организаций.
Регулятор назначил туда временную администрацию и добавил, что направит в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях.
