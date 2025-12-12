СМИ: Бабиш опроверг утверждения, что состоит в "клубе Орбана и Фицо"

По сообщениям чешских СМИ, вопрос помощи Украине будет обсуждаться во вторник на первом заседании нового кабмина Чехии. Сразу после парламентских выборов Бабиш заявил, что из бюджета республики на помощь Украине больше не будет выделено ни одной кроны.