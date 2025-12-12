СМИ: Бабиш опроверг утверждения, что состоит в "клубе Орбана и Фицо"

ПРАГА, 12 дек - РИА Новости. Прибывший с визитом в Брюссель назначенный премьер Чехии Андрей Бабиш в беседе с журналистами опроверг утверждения западных СМИ о том, что он якобы вступил в некий "проблематичный клуб венгерского премьера Виктора Орбана и словацкого премьера Роберта Фицо", по словам Бабиша, он будет искать союзников среди всех государств-членов ЕС, сообщило агентство ЧТК.
Лидер политического движения ANO ("Акция недовольных граждан"), которое в начале октября уверенно выиграло парламентские выборы в Чехии, решением президента республики Петра Павела назначен 9 декабря премьером, в понедельник 15 декабря Павел намерен утвердить весь состав кабмина Бабиша. В четверг Бабиш прибыл в Брюссель для встреч с руководителями ЕС, а также переговоров с премьером Бельгии.
"Я не состою ни в каком приписываемом мне "клубе". Я ищу союзников для Чехии повсюду, и сегодня (в четверг - ред.) у меня состоялась прекрасная дискуссия с премьером Бельгии Бартом де Вевером. Мы больше часа обсуждали различные проблемы и отлично поладили между собой. Конечно, у меня давние отличные отношения с Виктором Орбаном, но это не значит, что у меня только два союзника", - сказал Бабиш, добавив, что он знаком с нынешними главами правительств восьми или девяти государств ЕС.
По словам Бабиша, на следующей неделе в среду он примет участие во встрече лидеров политической группы "Патриоты за Европу" в Европарламенте, одним из инициаторов создания которой он был в 2024 году вместе с Орбаном и рядом политиков из других стран Европы. На другой день, в четверг, Бабиш намерен участвовать в заседании Евросовета. Ранее на этой неделе спикер палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура заявил, что новое правительство республики на первом же заседании отвергнет миграционный пакт ЕС и квоты на выбросы в рамках ETS2э
Коснувшись вопроса помощи Украине, Бабиш заявил, что она должна быть построена на четком плане.
"Помощь Украине должна сопровождаться четким планом достижения мира и прекращения огня", - цитирует чешского премьера агентство ЧТК.
По сообщениям чешских СМИ, вопрос помощи Украине будет обсуждаться во вторник на первом заседании нового кабмина Чехии. Сразу после парламентских выборов Бабиш заявил, что из бюджета республики на помощь Украине больше не будет выделено ни одной кроны.