Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Бабиш опроверг утверждения, что состоит в "клубе Орбана и Фицо" - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:42 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/babish-2061543531.html
СМИ: Бабиш опроверг утверждения, что состоит в "клубе Орбана и Фицо"
СМИ: Бабиш опроверг утверждения, что состоит в "клубе Орбана и Фицо" - РИА Новости, 12.12.2025
СМИ: Бабиш опроверг утверждения, что состоит в "клубе Орбана и Фицо"
Прибывший с визитом в Брюссель назначенный премьер Чехии Андрей Бабиш в беседе с журналистами опроверг утверждения западных СМИ о том, что он якобы вступил в... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T00:42:00+03:00
2025-12-12T00:42:00+03:00
в мире
чехия
украина
брюссель
андрей бабиш
виктор орбан
петр павел
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047112486_171:273:2731:1713_1920x0_80_0_0_729ae7a062d6034a8bc355184bc21425.jpg
https://ria.ru/20251004/premer-2046420083.html
https://ria.ru/20251209/chekhiya-2060756406.html
чехия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047112486_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_8628922160aff13149aec386004e62b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, украина, брюссель, андрей бабиш, виктор орбан, петр павел, евросоюз, европарламент, евросовет
В мире, Чехия, Украина, Брюссель, Андрей Бабиш, Виктор Орбан, Петр Павел, Евросоюз, Европарламент, Евросовет
СМИ: Бабиш опроверг утверждения, что состоит в "клубе Орбана и Фицо"

ЧТК: Бабиш опроверг утверждения, что вступил в "клуб Орбана и Фицо"

© AP Photo / Petr David JosekАндрей Бабиш
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 12 дек - РИА Новости. Прибывший с визитом в Брюссель назначенный премьер Чехии Андрей Бабиш в беседе с журналистами опроверг утверждения западных СМИ о том, что он якобы вступил в некий "проблематичный клуб венгерского премьера Виктора Орбана и словацкого премьера Роберта Фицо", по словам Бабиша, он будет искать союзников среди всех государств-членов ЕС, сообщило агентство ЧТК.
Лидер политического движения ANO ("Акция недовольных граждан"), которое в начале октября уверенно выиграло парламентские выборы в Чехии, решением президента республики Петра Павела назначен 9 декабря премьером, в понедельник 15 декабря Павел намерен утвердить весь состав кабмина Бабиша. В четверг Бабиш прибыл в Брюссель для встреч с руководителями ЕС, а также переговоров с премьером Бельгии.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Премьер Словакии поздравил Бабиша с победой на выборах в Чехии
4 октября, 21:19
"Я не состою ни в каком приписываемом мне "клубе". Я ищу союзников для Чехии повсюду, и сегодня (в четверг - ред.) у меня состоялась прекрасная дискуссия с премьером Бельгии Бартом де Вевером. Мы больше часа обсуждали различные проблемы и отлично поладили между собой. Конечно, у меня давние отличные отношения с Виктором Орбаном, но это не значит, что у меня только два союзника", - сказал Бабиш, добавив, что он знаком с нынешними главами правительств восьми или девяти государств ЕС.
По словам Бабиша, на следующей неделе в среду он примет участие во встрече лидеров политической группы "Патриоты за Европу" в Европарламенте, одним из инициаторов создания которой он был в 2024 году вместе с Орбаном и рядом политиков из других стран Европы. На другой день, в четверг, Бабиш намерен участвовать в заседании Евросовета. Ранее на этой неделе спикер палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура заявил, что новое правительство республики на первом же заседании отвергнет миграционный пакт ЕС и квоты на выбросы в рамках ETS2э
Коснувшись вопроса помощи Украине, Бабиш заявил, что она должна быть построена на четком плане.
"Помощь Украине должна сопровождаться четким планом достижения мира и прекращения огня", - цитирует чешского премьера агентство ЧТК.
По сообщениям чешских СМИ, вопрос помощи Украине будет обсуждаться во вторник на первом заседании нового кабмина Чехии. Сразу после парламентских выборов Бабиш заявил, что из бюджета республики на помощь Украине больше не будет выделено ни одной кроны.
Президент Чехии Петр Павел назначил главой правительства Андрея Бабиша - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Президент Чехии назначил лидера движения ANO Бабиша премьер-министром
9 декабря, 10:59
 
В миреЧехияУкраинаБрюссельАндрей БабишВиктор ОрбанПетр ПавелЕвросоюзЕвропарламентЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала