https://ria.ru/20251212/ataka-2061637577.html
В Херсонской области при атаках ВСУ погиб один человек
В Херсонской области при атаках ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 12.12.2025
В Херсонской области при атаках ВСУ погиб один человек
Мирный житель погиб и два человека получили ранения в Херсонской области за последние сутки из-за атак ВСУ, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:03:00+03:00
2025-12-12T13:03:00+03:00
2025-12-12T13:09:00+03:00
херсонская область
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
вооруженные силы украины
каховка
новая каховка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
https://ria.ru/20251212/tramp-2061551449.html
херсонская область
каховка
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , в мире, владимир сальдо, вооруженные силы украины, каховка, новая каховка
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Каховка, Новая Каховка
В Херсонской области при атаках ВСУ погиб один человек
Сальдо: в Херсонской области из-за атак ВСУ погиб один человек