В Херсонской области при атаках ВСУ погиб один человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 12.12.2025
В Херсонской области при атаках ВСУ погиб один человек
В Херсонской области при атаках ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 12.12.2025
В Херсонской области при атаках ВСУ погиб один человек
Мирный житель погиб и два человека получили ранения в Херсонской области за последние сутки из-за атак ВСУ, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.12.2025
В Херсонской области при атаках ВСУ погиб один человек

Сальдо: в Херсонской области из-за атак ВСУ погиб один человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб и два человека получили ранения в Херсонской области за последние сутки из-за атак ВСУ, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Вследствие обстрелов и беспилотных атак левобережья Херсонской области со стороны боевиков киевского режима погиб один мирный житель, два человека получили ранения" , - написал губернатор в Telegram-канале об обстановке в области за последние сутки.
В Алешках погибла 66-летняя женщина, ранены двое взрослых мужчин, им оказана медицинская помощь, добавил он. В Каховке повреждены здание неработающего детского сада, многоквартирный дом и газораспределительный пункт, обошлось без пострадавших. В Таврийске повреждено несколько частных домов. Также противник обстрелял Горностаевку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Новую Маячку и Старую Збурьевку, также сообщил Сальдо.
