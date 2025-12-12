https://ria.ru/20251212/ashkhabad-2061639507.html
Переговоры Путина и Пезешкиана в Ашхабаде продлились почти час
Переговоры Путина и Пезешкиана в Ашхабаде продлились почти час - РИА Новости, 12.12.2025
Переговоры Путина и Пезешкиана в Ашхабаде продлились почти час
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана в столице Туркмении завершились, продлившись почти час, передает... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:10:00+03:00
2025-12-12T13:10:00+03:00
2025-12-12T13:31:00+03:00
Переговоры Путина и Пезешкиана в Ашхабаде продлились почти час
