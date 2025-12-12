Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Путина и Пезешкиана в Ашхабаде продлились почти час
13:10 12.12.2025 (обновлено: 13:31 12.12.2025)
Переговоры Путина и Пезешкиана в Ашхабаде продлились почти час
Переговоры Путина и Пезешкиана в Ашхабаде продлились почти час
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана в столице Туркмении завершились, продлившись почти час, передает... РИА Новости, 12.12.2025
Переговоры Путина и Пезешкиана в Ашхабаде продлились почти час

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде.
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана в столице Туркмении завершились, продлившись почти час, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры прошли в Ашхабаде, куда российский лидер прибыл для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
Встреча Путина и Пезешкиана началась примерно в 12.10 по московскому времени и продлилась около часа.
В открытой части переговоров лидеры обсудили сотрудничество двух стран, а также затронули вопросы реализации проекта по строительству транспортного коридора "Север-Юг".
Путин провел серию двусторонних встреч в Ашхабаде
