Священник ААЦ рассказал, к чему ведет насаждение западных ценностей

По словам религиозного деятеля, армянский народ всегда придерживался традиций и канонов ААЦ, однако сегодня власти Армении делают все, чтобы "все поменять на свой лад".

"И из-за насаждения вот таких чуждых нашему обществу идей, к сожалению, может произойти деградация народа. Но мы, здравомыслящие люди, будем бороться с этим, и мы победим, потому что Бог с нами", - отметил иерей Геворг (Варданян).