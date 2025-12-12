Рейтинг@Mail.ru
Священник ААЦ рассказал, к чему ведет насаждение западных ценностей 12.12.2025
15:50 12.12.2025
Священник ААЦ рассказал, к чему ведет насаждение западных ценностей
Священник ААЦ рассказал, к чему ведет насаждение западных ценностей
Насаждение западных "ценностей" нынешним правительством Армении ведет к деградации армянского народа, поделился мнением с РИА Новости священник Армянской... РИА Новости, 12.12.2025
армения, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
Армения, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, В мире
Священник ААЦ рассказал, к чему ведет насаждение западных ценностей

РИА Новости: священник ААЦ Варданян заявил о деградации из-за западных ценностей

Флаг Армении
Флаг Армении
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Насаждение западных "ценностей" нынешним правительством Армении ведет к деградации армянского народа, поделился мнением с РИА Новости священник Армянской апостольской церкви (ААЦ), иерей Геворг (Варданян).
"Сегодня все, что творится в Армении, - это ситуативный прообраз Украины, потому что, раскалывая общество и церковь, правительство (Никола) Пашиняна разрушает основы и идентичность армянского народа. А когда разрушается основа идентичной церкви, то разрушается основа народа, и он впитывает в себя западнические идеи. Мы хорошо знаем их. На Западе пропагандируют не традиционные ценности, не семейные ценности, они пропагандируют не национальные ценности. Это и ведет к деградации", - сказал агентству в пятницу иерей ААЦ.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Армении апелляционный суд отклонил жалобу на продление ареста Карапетяну
11 декабря, 18:14
По словам религиозного деятеля, армянский народ всегда придерживался традиций и канонов ААЦ, однако сегодня власти Армении делают все, чтобы "все поменять на свой лад".
"И из-за насаждения вот таких чуждых нашему обществу идей, к сожалению, может произойти деградация народа. Но мы, здравомыслящие люди, будем бороться с этим, и мы победим, потому что Бог с нами", - отметил иерей Геворг (Варданян).
Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
ААЦ обвинила Пашиняна в посягательстве на церковь в Гюмри
6 декабря, 09:37
 
Армения Гарегин II Самвел Карапетян Армянская апостольская церковь
 
 
