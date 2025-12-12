Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" запустил в эксплуатацию Централизованный электронный архив
Наука
 
17:22 12.12.2025
"Росатом" запустил в эксплуатацию Централизованный электронный архив
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральное архивное агентство (росархив)
наука
технологии
2025
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральное архивное агентство (росархив), технологии
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное архивное агентство (Росархив), Наука, Технологии

"Росатом" запустил в эксплуатацию Централизованный электронный архив

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Росатом" запустил в эксплуатацию построенный на отечественных технологиях Централизованный электронный архив, к нему подключено уже более 240 организаций отрасли, сообщает госкорпорация.
Проект создания Единой отраслевой системы "Централизованный электронный архив" (ЕОС ЦЭА), стартовавший в 2022 году, стал ответом на отсутствие на рынке готовых решений, которые бы в полной мере соответствовали требованиям атомной отрасли.
"ИТ-решение обеспечивает долговременное хранение электронных документов на протяжении всего срока хранения, установленного законодательством. На сегодня к ЕОС ЦЭА подключено уже более 240 организаций отрасли, из отраслевой СЭД мигрировано около 65 миллионов документов, в системе работают порядка 13 тысяч пользователей", - говорится в сообщении.
Технологическим ядром системы стала собственная разработка отраслевой команды "Росатома" - платформа "Атом.Контент". Система автоматизирует все ключевые процессы: от ведения номенклатуры дел, экспертизы ценности документов и формирования описей дел до построения архивной отчетности. В ЕОС ЦЭА также реализован блок использования архивных документов, который позволит сократить время подготовки ответов на запросы о предоставлении ретроспективной информации. Для поддержания сквозных цифровых процессов и бесшовных технологий работы с документами реализована интеграция с корпоративными информационными системами.
"Собственная разработка электронного архива стала для нас стратегической задачей: ни одно из представленных на рынке решений не обладало всем необходимым функционалом — от долгосрочного хранения с обеспечением юридической силы до возможности глубокой интеграции с нашей ИТ-инфраструктурой. Усилиями большой отраслевой команды на базе нашей платформы "Атом.Контент" была создана новая система, отвечающая всем требованиям и обеспечивающая полную безопасность и сохранность документов", — приводится в сообщении комментарий начальник управления документационного обеспечения "Росатома" Марины Ермаковой.
Платформа "Атом.Контент" уже включена в реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК России по 4-му уровню доверия. По результатам аттестации ЕОС ЦЭА допущена к работе с персональными данными, коммерческой тайной и служебной информацией. На 2026 год запланировано создание аналогичного решения для международного бизнеса "Росатома".
На форуме "Архивы-2025" проект ЕОС ЦЭА вошел в число лауреатов конкурса "Лучший корпоративный архив". Эксперты отметили полноту обеспечения требований Росархива, высокий уровень импортонезависимости и информационной безопасности, а также доступность для пользователей, добавили в "Росатоме".
 
НаукаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федеральное архивное агентство (Росархив)Технологии
 
 
