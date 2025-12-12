"Росатом" запустил в эксплуатацию Централизованный электронный архив

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Росатом" запустил в эксплуатацию построенный на отечественных технологиях Централизованный электронный архив, к нему подключено уже более 240 организаций отрасли, сообщает госкорпорация.

Проект создания Единой отраслевой системы "Централизованный электронный архив" (ЕОС ЦЭА), стартовавший в 2022 году, стал ответом на отсутствие на рынке готовых решений, которые бы в полной мере соответствовали требованиям атомной отрасли.

"ИТ-решение обеспечивает долговременное хранение электронных документов на протяжении всего срока хранения, установленного законодательством. На сегодня к ЕОС ЦЭА подключено уже более 240 организаций отрасли, из отраслевой СЭД мигрировано около 65 миллионов документов, в системе работают порядка 13 тысяч пользователей", - говорится в сообщении.

Технологическим ядром системы стала собственная разработка отраслевой команды "Росатома" - платформа "Атом.Контент". Система автоматизирует все ключевые процессы: от ведения номенклатуры дел, экспертизы ценности документов и формирования описей дел до построения архивной отчетности. В ЕОС ЦЭА также реализован блок использования архивных документов, который позволит сократить время подготовки ответов на запросы о предоставлении ретроспективной информации. Для поддержания сквозных цифровых процессов и бесшовных технологий работы с документами реализована интеграция с корпоративными информационными системами.

"Собственная разработка электронного архива стала для нас стратегической задачей: ни одно из представленных на рынке решений не обладало всем необходимым функционалом — от долгосрочного хранения с обеспечением юридической силы до возможности глубокой интеграции с нашей ИТ-инфраструктурой. Усилиями большой отраслевой команды на базе нашей платформы "Атом.Контент" была создана новая система, отвечающая всем требованиям и обеспечивающая полную безопасность и сохранность документов", — приводится в сообщении комментарий начальник управления документационного обеспечения "Росатома" Марины Ермаковой.

Платформа "Атом.Контент" уже включена в реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК России по 4-му уровню доверия. По результатам аттестации ЕОС ЦЭА допущена к работе с персональными данными, коммерческой тайной и служебной информацией. На 2026 год запланировано создание аналогичного решения для международного бизнеса "Росатома".