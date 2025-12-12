https://ria.ru/20251212/altay-2061634542.html
В Горно-Алтайске подросток получил ожоги, спасая братьев из пожара
В Горно-Алтайске подросток получил ожоги, спасая братьев из пожара - РИА Новости, 12.12.2025
В Горно-Алтайске подросток получил ожоги, спасая братьев из пожара
Четырнадцатилетний подросток получил серьезные ожоги при пожаре в частном доме в Горно-Алтайске, он выносил из огня своих братьев, сообщает ГУ МЧС по Республике РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:50:00+03:00
2025-12-12T12:50:00+03:00
2025-12-12T12:50:00+03:00
происшествия
горно-алтайск
республика алтай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
https://ria.ru/20210810/podrostok-1745152447.html
горно-алтайск
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горно-алтайск, республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Горно-Алтайск, Республика Алтай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Горно-Алтайске подросток получил ожоги, спасая братьев из пожара
В Горно-Алтайске подросток получил ожоги при спасении младших братьев из пожара