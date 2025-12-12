Рейтинг@Mail.ru
В Горно-Алтайске подросток получил ожоги, спасая братьев из пожара
12.12.2025
12:50 12.12.2025
В Горно-Алтайске подросток получил ожоги, спасая братьев из пожара
Четырнадцатилетний подросток получил серьезные ожоги при пожаре в частном доме в Горно-Алтайске, он выносил из огня своих братьев, сообщает ГУ МЧС по Республике РИА Новости, 12.12.2025
НОВОСИБИРСК, 12 дек - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток получил серьезные ожоги при пожаре в частном доме в Горно-Алтайске, он выносил из огня своих братьев, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.
По данным ведомства, в четверг вечером поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Дружбы. В момент прибытия первого подразделения спасателей дом был полностью охвачен огнем, существовала угроза распространения на ближайшие строения.
"Травмирован 14-летний подросток, получивший ожоги первой и второй степени, его доставили в детское отделение республиканской больницы. Ожоги получил, когда выносил из дома братьев", - рассказали спасатели.
Пожар ликвидировали на общей площади 100 квадратных метров. В главке добавили, к усугублению пожара привели позднее обнаружение и сообщение о возгорании. Причина пожара выясняется.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Подросток спас троих детей из горящего дома в Свердловской области
10 августа 2021, 10:58
 
