В Горно-Алтайске подросток получил ожоги, спасая братьев из пожара

НОВОСИБИРСК, 12 дек - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток получил серьезные ожоги при пожаре в частном доме в Горно-Алтайске, он выносил из огня своих братьев, Четырнадцатилетний подросток получил серьезные ожоги при пожаре в частном доме в Горно-Алтайске, он выносил из огня своих братьев, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

По данным ведомства, в четверг вечером поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Дружбы. В момент прибытия первого подразделения спасателей дом был полностью охвачен огнем, существовала угроза распространения на ближайшие строения.

"Травмирован 14-летний подросток, получивший ожоги первой и второй степени, его доставили в детское отделение республиканской больницы. Ожоги получил, когда выносил из дома братьев", - рассказали спасатели.