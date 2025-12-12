Премьеры Британии и Бельгии обсудили использование российских активов

ЛОНДОН, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Бельгии Барт де Вевер в ходе переговоров пятницу обсудили использование замороженных российских активов для помощи Киеву, заявили в канцелярии Стармера.
Де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
"Сегодня днем премьер-министр встретился на Даунинг-стрит с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером... Они обсудили текущую работу совместно с европейскими партнерами по удовлетворению финансовых потребностей Украины, в том числе за счет использования замороженных российских суверенных активов. Они договорились продолжать тесное сотрудничество для достижения прогресса в этом сложном вопросе", - говорится в сообщении канцелярии.
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в четверг подтвердила, что Еврокомиссия предлагает заморозить активы РФ на постоянной основе без продления каждые шесть месяцев. Газета Financial Times 7 декабря сообщила, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения возможно принять без достижения единогласия стран-членов. Венгерское представительство в Евросоюзе выступило против изменения процедуры заморозки активов РФ, поскольку оно не имеет юридической основы.
Еврокомиссия также пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.