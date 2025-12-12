Рейтинг@Mail.ru
Глава Евросовета назвал следующий шаг после заморозки российских активов - РИА Новости, 12.12.2025
21:16 12.12.2025
Глава Евросовета назвал следующий шаг после заморозки российских активов
в мире
украина
киев
россия
антониу кошта
евросоюз
евросовет
санкции в отношении россии
в мире, украина, киев, россия, антониу кошта, евросоюз, евросовет, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Киев, Россия, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет, Санкции в отношении России
Глава Евросовета назвал следующий шаг после заморозки российских активов

БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что после решения о бессрочной заморозке российских активов следующий шаг ЕС - решение о финансировании Киева на 2026-2027 годы. Ранее датское председательство в ЕС сообщило, что страны сообщества утвердили решение о бессрочной заморозке российских активов.
Ранее он написал о достигнутом соглашении сохранять российские активы в иммобилизованном состоянии до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсации.
"Следующий шаг: обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы", - написал Кошта в сети X.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Придется использовать": в Бельгии резко высказались об активах России
Вчера, 00:48
 
В миреУкраинаКиевРоссияАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросоветСанкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
