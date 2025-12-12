https://ria.ru/20251212/aktivy-2061765159.html
Глава Евросовета назвал следующий шаг после заморозки российских активов
Глава Евросовета назвал следующий шаг после заморозки российских активов - РИА Новости, 12.12.2025
Глава Евросовета назвал следующий шаг после заморозки российских активов
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что после решения о бессрочной заморозке российских активов следующий шаг ЕС - решение о финансировании Киева на... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T21:16:00+03:00
2025-12-12T21:16:00+03:00
2025-12-12T21:16:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
антониу кошта
евросоюз
евросовет
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954606130_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_86ee80b9bb3a41551e221c75d42a81a7.jpg
https://ria.ru/20251212/belgiya-2061544148.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954606130_302:0:3031:2047_1920x0_80_0_0_72377961376f987616677efc01852e6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, антониу кошта, евросоюз, евросовет, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Киев, Россия, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет, Санкции в отношении России
Глава Евросовета назвал следующий шаг после заморозки российских активов
Кошта назвал финансы для Киева следующим шагом после заморозки активов РФ