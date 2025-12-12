Глава Евросовета прокомментировал сроки заморозки российских активов

Ранее газета Financial Times сообщила о том, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения можно принимать без достижения единогласия стран-членов.