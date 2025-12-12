Страны ЕС согласовали бессрочную заморозку российских активов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза бессрочно заблокируют замороженные российские резервы, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
"ЕС только что принял решение о бессрочной заморозке российских активов. Это гарантирует, что до 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, если только Москва полностью не выплатит репарации Киеву за причиненный ущерб", — написала она в соцсети X.
Как отмечает агентство Reuters, таким образом Брюссель устранил серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине. Кроме того, такая мера позволит не проводить голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления блокировки активов. Это даст возможность избежать ситуации, при которой Венгрия и Словакия могли бы не согласиться на продление заморозки, что вынудило бы ЕС вернуть средства России.
Глава Евросовета Антониу Кошта, в свою очередь, заявил, что активы останутся заблокированными до "выплаты компенсации Киеву со стороны Москвы". Он добавил, что следующим шагом Брюсселя будет решение о финансировании Украины на 2026-2027 годы.
ЦБ России подаст иск против депозитария Euroclear из-за ситуации с активами. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать замороженные средства незаконными, а также оставляет за собой право без уведомления защищать права и оспорит действия ЕК в компетентных органах.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разногласия Запада в вопросе российских активов феноменальной ситуацией. Он добавил, что Европа хочет потратить украденные средства на поддержку военной машины Киева.
Ситуация с активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря.
