МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов ЦБ России, Страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов ЦБ России, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X.

"ЕС только что принял решение о бессрочной заморозке российских активов. Это гарантирует, что до 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, если только Россия полностью не выплатит репарации Украине за причиненный ущерб", — сказано в публикации.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в российском МИД уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Москвой репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России.