ЕС согласовал бессрочную заморозку активов российского ЦБ - РИА Новости, 12.12.2025
20:54 12.12.2025 (обновлено: 22:23 12.12.2025)
ЕС согласовал бессрочную заморозку активов российского ЦБ
Страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов ЦБ России, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X. РИА Новости, 12.12.2025
европа, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, в мире, украина, россия, еврокомиссия, g7
Европа, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России, В мире, Украина, Россия, Еврокомиссия, G7
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов ЦБ России, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X.
"ЕС только что принял решение о бессрочной заморозке российских активов. Это гарантирует, что до 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, если только Россия полностью не выплатит репарации Украине за причиненный ущерб", — сказано в публикации.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в российском МИД уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Москвой репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
