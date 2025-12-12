https://ria.ru/20251212/aktivy-2061760805.html
ЕС согласовал бессрочную заморозку активов российского ЦБ
Страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов ЦБ России, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T20:54:00+03:00
европа
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
в мире
украина
россия
еврокомиссия
европа, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, в мире, украина, россия, еврокомиссия, g7
ЕС согласовал бессрочную заморозку активов российского ЦБ
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов ЦБ России, сообщила
глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X.
"ЕС только что принял решение о бессрочной заморозке российских активов. Это гарантирует, что до 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, если только Россия полностью не выплатит репарации Украине за причиненный ущерб", — сказано в публикации.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в российском МИД уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Москвой репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.