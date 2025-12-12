https://ria.ru/20251212/aktivy-2061759554.html
СМИ: четыре страны ЕС поддержали долгосрочную заморозку российских активов
СМИ: четыре страны ЕС поддержали долгосрочную заморозку российских активов - РИА Новости, 12.12.2025
СМИ: четыре страны ЕС поддержали долгосрочную заморозку российских активов
Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что проголосовали за долгосрочную заморозку активов РФ, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 12.12.2025
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что проголосовали за долгосрочную заморозку активов РФ, передает агентство Рейтер.
"Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что проголосовали в пользу долгосрочной заморозки российских активов в рамках процедуры ЕС", - говорится в сообщении агентства.
При этом эти страны в совместном заявлении подчеркнули, что решение об использовании этих активов для нужд Украины должно быть принято на уроне лидеров стран Евросоюза.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.