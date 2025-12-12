СМИ: четыре страны ЕС поддержали долгосрочную заморозку российских активов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что проголосовали за долгосрочную заморозку активов РФ, передает агентство Рейтер.

"Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что проголосовали в пользу долгосрочной заморозки российских активов в рамках процедуры ЕС", - говорится в сообщении агентства.

При этом эти страны в совместном заявлении подчеркнули, что решение об использовании этих активов для нужд Украины должно быть принято на уроне лидеров стран Евросоюза.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.