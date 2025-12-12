Рейтинг@Mail.ru
"Рвет в клочья". На Западе высказались о плане ЕС против России - РИА Новости, 12.12.2025
15:11 12.12.2025 (обновлено: 17:10 12.12.2025)
"Рвет в клочья". На Западе высказались о плане ЕС против России
"Рвет в клочья". На Западе высказались о плане ЕС против России
Евросоюз нарушает собственные законы, пытаясь конфисковать российские активы, написал экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. РИА Новости, 12.12.2025
в мире
киев
москва
бельгия
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
g7
в мире, киев, москва, бельгия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, g7
В мире, Киев, Москва, Бельгия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, G7
"Рвет в клочья". На Западе высказались о плане ЕС против России

Пилкингтон: ЕС нарушает собственные законы в попытках конфисковать активы России

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Евросоюз нарушает собственные законы, пытаясь конфисковать российские активы, написал экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Сегодня ЕС просто рвет в клочья Европейские законы из-за замороженных российских активов, которые он все равно не может потратить", — обрушился он с критикой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
На Западе сделали заявление об Украине после решения Зеленского
Вчера, 14:55
Журналист также отметил, что союз ожидает "начало конца", если его руководство не сменится и не будет выбран другой политический курс.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В США сделали громкое заявление о российских активах
10 декабря, 17:23
 
