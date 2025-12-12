Глава МИД Франции раскрыл позицию ЕС по российским активам

ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз намерен заблокировать российские активы настолько, насколько это будет необходимо, заявил в пятницу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

РФ не раза заявляла, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством российских активов.