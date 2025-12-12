https://ria.ru/20251212/aeroporty-2061742854.html
Шереметьево и Домодедово работают штатно на фоне снегопада
Шереметьево и Домодедово работают штатно на фоне снегопада
Аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" работают в штатном режиме на фоне снегопада в Москве, сообщили РИА Новости в воздушных гаванях. РИА Новости, 12.12.2025
