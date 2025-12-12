Рейтинг@Mail.ru
Шереметьево и Домодедово работают штатно на фоне снегопада - РИА Новости, 12.12.2025
18:54 12.12.2025
Шереметьево и Домодедово работают штатно на фоне снегопада
Шереметьево и Домодедово работают штатно на фоне снегопада
Аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" работают в штатном режиме на фоне снегопада в Москве, сообщили РИА Новости в воздушных гаванях. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T18:54:00+03:00
2025-12-12T18:54:00+03:00
Шереметьево и Домодедово работают штатно на фоне снегопада

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" работают в штатном режиме на фоне снегопада в Москве, сообщили РИА Новости в воздушных гаванях.
Температура воздуха в Москве опустилась ниже нуля градусов в пятницу вечером, ранее сообщал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, к 16.00 часам на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра опустился до минус 0,6 градуса. Формируется гололедица. Идет снег. Порывы ветра достигают 14 метров в секунду.
"МАШ (Международный аэропорт "Шереметьево" - ред.) работает в штатном режиме", - рассказали в аэропорту.
Аэропорт "Домодедово" также работает штатно, сообщил представитель воздушной гавани.
МоскваЕвгений ТишковецШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
