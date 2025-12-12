https://ria.ru/20251212/aeroporty-2061723161.html
Аэропорты московского авиаузла работают по согласованию с органами
Аэропорты московского региона из-за введения временных ограничений принимают и выпускают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:32:00+03:00
2025-12-12T17:32:00+03:00
2025-12-12T17:35:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
Аэропорты Москвы из-за ограничений принимают и выпускают рейсы по согласованию