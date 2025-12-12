Рейтинг@Mail.ru
Во всех аэропортах московского авиаузла сняли ограничения
19:26 12.12.2025 (обновлено: 19:30 12.12.2025)
Во всех аэропортах московского авиаузла сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.12.2025
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), раменский
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Раменский
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево", сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское), "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс во Внуково.
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Раменский
 
 
