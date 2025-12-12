https://ria.ru/20251212/aeroport-2061747253.html
Во всех аэропортах московского авиаузла сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.12.2025
