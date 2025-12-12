Сотрудники Внуково принимают меры для возвращения к штатной работе

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники аэропорта "Внуково" и авиакомпаний делают все для возвращения к привычному расписанию и штатной работе, рассказали в аэропорту.

Аэропорты московского региона принимают и выпускают рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений.

