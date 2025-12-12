Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники Внуково принимают меры для возвращения к штатной работе - РИА Новости, 12.12.2025
18:21 12.12.2025
Сотрудники Внуково принимают меры для возвращения к штатной работе
Сотрудники Внуково принимают меры для возвращения к штатной работе
Сотрудники аэропорта "Внуково" и авиакомпаний делают все для возвращения к привычному расписанию и штатной работе, рассказали в аэропорту. РИА Новости, 12.12.2025
россия, внуково (аэропорт), происшествия
Россия, Внуково (аэропорт), Происшествия
Сотрудники Внуково принимают меры для возвращения к штатной работе

Сотрудники Внуково и авиакомпании делают все для возвращения к расписанию

© Фото : из архива пресс-службы аэропорта ВнуковоМеждународный аэропорт Внуково
Международный аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : из архива пресс-службы аэропорта Внуково
Международный аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники аэропорта "Внуково" и авиакомпаний делают все для возвращения к привычному расписанию и штатной работе, рассказали в аэропорту.
Аэропорты московского региона принимают и выпускают рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений.
"Сотрудники аэропорта "Внуково" и авиакомпаний предпринимают все меры, чтобы вернуться к привычному расписанию полетов и штатной работе", - говорится в сообщении.
Аэропорт представляет ряд услуг для пассажиров, в том числе бесплатные фонтанчики с водой, 29 современных зарядных станций, зоны отдыха с походными матрасами и игровые пространства для детей.
