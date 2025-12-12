https://ria.ru/20251212/aeroport-2061735379.html
Сотрудники Внуково принимают меры для возвращения к штатной работе
Сотрудники аэропорта "Внуково" и авиакомпаний делают все для возвращения к привычному расписанию и штатной работе, рассказали в аэропорту.
россия
россия, внуково (аэропорт), происшествия
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Сотрудники аэропорта "Внуково" и авиакомпаний делают все для возвращения к привычному расписанию и штатной работе, рассказали
в аэропорту.
Аэропорты московского региона принимают и выпускают рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений.
"Сотрудники аэропорта "Внуково" и авиакомпаний предпринимают все меры, чтобы вернуться к привычному расписанию полетов и штатной работе", - говорится в сообщении.
Аэропорт представляет ряд услуг для пассажиров, в том числе бесплатные фонтанчики с водой, 29 современных зарядных станций, зоны отдыха с походными матрасами и игровые пространства для детей.