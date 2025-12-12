https://ria.ru/20251212/aeroport-2061654269.html
В Чебоксарах ввели ограничения на работу аэропорта
В Чебоксарах ввели ограничения на работу аэропорта
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Чебоксар, сообщает Росавиация. РИА Новости, 12.12.2025
В Чебоксарах ввели ограничения на работу аэропорта
Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта в Чебоксарах