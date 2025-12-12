https://ria.ru/20251212/aeroport-2061647851.html
"Шереметьево" продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов
Московский аэропорт "Шереметьево" продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами, сообщает воздушная гавань. РИА Новости, 12.12.2025
