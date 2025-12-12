Рейтинг@Mail.ru
"Шереметьево" продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов
13:38 12.12.2025
"Шереметьево" продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов
Московский аэропорт "Шереметьево" продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами, сообщает воздушная гавань. РИА Новости, 12.12.2025
шереметьево (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
Шереметьево (аэропорт)
Пассажиры у табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Пассажиры у табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Пассажиры у табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами, сообщает воздушная гавань.
"Аэропорт "Шереметьево" продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении аэропорта.
Там ранее заявили о введении временных ограничений в связи с действием сигнала "ковер".
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
