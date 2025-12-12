Рейтинг@Mail.ru
11:03 12.12.2025
Пассажиропоток "Аэрофлота" в январе-ноябре снизился на 1,8 процента
Пассажиропоток "Аэрофлота" в январе-ноябре снизился на 1,8 процента
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пассажиропоток крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в январе-ноябре 2025 года снизился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 27,4 миллиона человек, в ноябре показатель вырос на 3,8% - до 2,2 миллиона человек, сообщила компания.
"Ключевые результаты 11 месяцев 2025 года... Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 27,4 млн пассажиров, на 1,8% меньше, чем годом ранее, пассажирооборот при этом вырос на 5,8%... Авиакомпания "Аэрофлот" (в ноябре - ред.) перевезла 2,2 млн пассажиров, на 3,8% больше по сравнению с ноябрем 2024 года, пассажирооборот увеличился на 12,8%", - говорится в сообщении авиакомпании.
