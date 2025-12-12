Рейтинг@Mail.ru
Адвокат оценил шансы на решение по иску Банка России к Euroclear
15:47 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/advokat-2061684109.html
Адвокат оценил шансы на решение по иску Банка России к Euroclear
Разбирательство Банка России и Euroclear в российском арбитражном суде, скорее всего, будет длиться не менее полугода, при этом высоки шансы, что решение будет... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T15:47:00+03:00
2025-12-12T15:47:00+03:00
Адвокат оценил шансы на решение по иску Банка России к Euroclear

Адвокат Бойко: суд по иску ЦБ и Euroclear может длиться не менее полугода

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Разбирательство Банка России и Euroclear в российском арбитражном суде, скорее всего, будет длиться не менее полугода, при этом высоки шансы, что решение будет принято в пользу ЦБ, прокомментировал РИА Новости адвокат Адвокатского бюро NSP Глеб Бойко.
Банк России ранее в пятницу сообщил, что подает исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков, поскольку действиями Euroclear ЦБ РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Позже регулятор добавил, что подаст иск против Euroclear в пятницу. Сумма иска складывается из суммы заблокированных активов и упущенной выгоды, отметили в ЦБ. Банк России рассматривает защиту своих интересов в связи с заблокированными в ЕС активами и в международных судах.
"Разбирательство в российском арбитражном суде, скорее всего, продлится не менее полугода. Шансы удовлетворения требований Банка России - высокие", - считает Бойко.
Ранее в пятницу Банк России опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов. Регулятор заявил, что планы ЕК по активам РФ незаконны, противоречат международному праву, нарушают суверенный иммунитет активов. В ЦБ добавили, что Россия оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов в случае продвижения инициатив Евросоюза. Банк России оспорит любые действия ЕК, влекущие несогласованное использование его активов, во всех доступных компетентных органах.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ЦБ рассказал о сумме иска к Euroclear
Вчера, 12:37
 
