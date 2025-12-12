Адвокат оценил шансы на решение по иску Банка России к Euroclear

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Разбирательство Банка России и Euroclear в российском арбитражном суде, скорее всего, будет длиться не менее полугода, при этом высоки шансы, что решение будет принято в пользу ЦБ, прокомментировал РИА Новости адвокат Адвокатского бюро NSP Глеб Бойко.