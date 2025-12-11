Редкого снежного барса привезли в нижегородский зоопарк

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек – РИА Новости. Снежный барс по кличке Базель прибыл в зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде в пару к самочке Альбе, но жить он будет отдельно, сообщает пресс-служба зверинца.

Снежный барс, или ирбис — единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Снежный барс достигает вместе с хвостом длины 200—230 см, весит до 55 килограммов. Меховой покров зверя очень густой, пышный и мягкий. Густая шерсть растёт даже между пальцами и защищает подушечки лап зимой — от холода, летом — от горячих камней. Хищник может совершать прыжки до 10 метров в длину и до 3 — в высоту.