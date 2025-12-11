Рейтинг@Mail.ru
Редкого снежного барса привезли в нижегородский зоопарк
16:58 11.12.2025
Редкого снежного барса привезли в нижегородский зоопарк
Редкого снежного барса привезли в нижегородский зоопарк - РИА Новости, 11.12.2025
Редкого снежного барса привезли в нижегородский зоопарк
Снежный барс по кличке Базель прибыл в зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде в пару к самочке Альбе, но жить он будет отдельно, сообщает пресс-служба зверинца. РИА Новости, 11.12.2025
Редкого снежного барса привезли в нижегородский зоопарк

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек – РИА Новости. Снежный барс по кличке Базель прибыл в зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде в пару к самочке Альбе, но жить он будет отдельно, сообщает пресс-служба зверинца.
"У нашей самочки снежного барса по имени Альба появился друг. Им стал красавец-самец по имени Базель, получивший свое имя в честь одноименного города в Швейцарии, откуда он родом", - сообщается на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте".
Приезд самца снежного барса в Нижний Новгород называют уникальным событием, поскольку животное имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания.
"В 2024 году Союзом зоопарков и аквариумов России и Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов принята Программа сохранения снежного барса в природе и в зоопарках, в рамках которой зоопарки мира обмениваются ирбисами, чтобы предотвратить вырождение вида. Нижегородский зоопарк долго ждал подходящего для Альбы друга, и вот, наконец, наши старания увенчались успехом", - отмечается в сообщении.
Специально к приезду Базеля в "Лимпопо" построили новый вольер, который находится по соседству с апартаментами Альбы.
"Дорогу Базель перенес хорошо, однако пока снежные барсы находятся отдельно друг друга в соседних вольерах. В природе ирбисы являются одиночными хищниками, самец и самка встречаются только во время брачного периода. Поэтому для совместной жизни Альба и Базель будут объединены чуть позже, когда настанет подходящий момент", - рассказали в зоопарке.
Снежный барс, или ирбис — единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Снежный барс достигает вместе с хвостом длины 200—230 см, весит до 55 килограммов. Меховой покров зверя очень густой, пышный и мягкий. Густая шерсть растёт даже между пальцами и защищает подушечки лап зимой — от холода, летом — от горячих камней. Хищник может совершать прыжки до 10 метров в длину и до 3 — в высоту.
Снежный барс внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. Численность вида в России не превышает 70-90 особей.
