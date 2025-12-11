https://ria.ru/20251211/zhivotnye-2061442951.html
Редкого снежного барса привезли в нижегородский зоопарк
Редкого снежного барса привезли в нижегородский зоопарк - РИА Новости, 11.12.2025
Редкого снежного барса привезли в нижегородский зоопарк
Снежный барс по кличке Базель прибыл в зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде в пару к самочке Альбе, но жить он будет отдельно, сообщает пресс-служба зверинца. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:58:00+03:00
2025-12-11T16:58:00+03:00
2025-12-11T17:01:00+03:00
нижний новгород
россия
базель
международный союз охраны природы
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061439956_0:129:1281:849_1920x0_80_0_0_134d59dc8d5d8e161fd2067bd421dd57.jpg
https://ria.ru/20250930/kalao-2045471694.html
нижний новгород
россия
базель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061439956_0:0:1145:859_1920x0_80_0_0_58b317a4f7dcbd8e09c65037bb8f46ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, россия, базель, международный союз охраны природы, общество
Нижний Новгород, Россия, Базель, Международный союз охраны природы, Общество
Редкого снежного барса привезли в нижегородский зоопарк
Снежного барса по кличке Базель привезли в нижегородский зоопарк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек – РИА Новости. Снежный барс по кличке Базель прибыл в зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде в пару к самочке Альбе, но жить он будет отдельно, сообщает пресс-служба зверинца.
"У нашей самочки снежного барса по имени Альба появился друг. Им стал красавец-самец по имени Базель, получивший свое имя в честь одноименного города в Швейцарии
, откуда он родом", - сообщается на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте
".
Приезд самца снежного барса в Нижний Новгород
называют уникальным событием, поскольку животное имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания.
"В 2024 году Союзом зоопарков и аквариумов России
и Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов принята Программа сохранения снежного барса в природе и в зоопарках, в рамках которой зоопарки мира обмениваются ирбисами, чтобы предотвратить вырождение вида. Нижегородский зоопарк долго ждал подходящего для Альбы друга, и вот, наконец, наши старания увенчались успехом", - отмечается в сообщении.
Специально к приезду Базеля в "Лимпопо" построили новый вольер, который находится по соседству с апартаментами Альбы.
"Дорогу Базель
перенес хорошо, однако пока снежные барсы находятся отдельно друг друга в соседних вольерах. В природе ирбисы являются одиночными хищниками, самец и самка встречаются только во время брачного периода. Поэтому для совместной жизни Альба и Базель будут объединены чуть позже, когда настанет подходящий момент", - рассказали в зоопарке.
Снежный барс, или ирбис — единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Снежный барс достигает вместе с хвостом длины 200—230 см, весит до 55 килограммов. Меховой покров зверя очень густой, пышный и мягкий. Густая шерсть растёт даже между пальцами и защищает подушечки лап зимой — от холода, летом — от горячих камней. Хищник может совершать прыжки до 10 метров в длину и до 3 — в высоту.
Снежный барс внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы
. Численность вида в России не превышает 70-90 особей.