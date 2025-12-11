Рейтинг@Mail.ru
В Оренбуржье туристка подала иск против курорта из-за нападения чаек
10:21 11.12.2025
В Оренбуржье туристка подала иск против курорта из-за нападения чаек
В Оренбуржье туристка подала иск против курорта из-за нападения чаек - РИА Новости, 11.12.2025
В Оренбуржье туристка подала иск против курорта из-за нападения чаек
Жительница Оренбуржья подала в суд иск с требованием моральной компенсации к курорту "Солёные озера", где она сломала палец, убегая от напавших на нее чаек,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T10:21:00+03:00
2025-12-11T10:21:00+03:00
происшествия
оренбургский район
оренбургская область
соль-илецк
происшествия, оренбургский район, оренбургская область, соль-илецк
Происшествия, Оренбургский район, Оренбургская область, Соль-Илецк
В Оренбуржье туристка подала иск против курорта из-за нападения чаек

Жительница Оренбуржья подала в суд на курорт из-за нападения чаек

УФА, 11 дек - РИА Новости. Жительница Оренбуржья подала в суд иск с требованием моральной компенсации к курорту "Солёные озера", где она сломала палец, убегая от напавших на нее чаек, сообщил судебный участок №2 Оренбургского района.
"Мировому судье судебного участка №2 Оренбургского района Оренбургской области поступило исковое заявление местной жительницы к ООО "Соленые озера" о взыскании потраченных за испорченный отдых денежных сумм", - говорится в сообщении.
В исковом заявлении женщина указала, что в июне она посетила курорт "Соленые озера" в городе Соль-Илецке: оплатила вход на территорию курорта, арендовала беседки и лежак. "После прибытия на озеро Тузлучное она не совершала действий, способных вызвать беспокойство и агрессию у местной фауны, однако подверглась нападению птиц, обитающих в данной местности, и была вынуждена бежать, что привело к перелому пальца левой ноги", - следует из материалов суда.
Туристка считает, что администрация курорта не обеспечила должный уровень безопасности посетителей на территории объекта в местах гнездовья птиц.
"Женщина просит взыскать с ответчика стоимость входного билета в размере 400 рублей, аренду беседки – 5500 рублей, проезд на вагончике по территории курорта – 200 рублей, аренду лежака – 1600 рублей, затраты на лекарственные препараты – 15533 рубля 78 копеек, разницу между размером выплаченного пособия по временной нетрудоспособности и средним заработком - 58462 рубля 64 копейки, моральный вред – 50 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы за неудовлетворение требований в добровольном порядке", - сообщает суд.
В объединенной пресс-службе судов Оренбургской области РИА Новости уточнили, что часть территории курорта является местом гнездования колонии чайконосой крачки и кулика ходулочника, которые занесены в Красную книгу.
ПроисшествияОренбургский районОренбургская областьСоль-Илецк
 
 
