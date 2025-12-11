В Оренбуржье туристка подала иск против курорта из-за нападения чаек

Туристка считает, что администрация курорта не обеспечила должный уровень безопасности посетителей на территории объекта в местах гнездовья птиц.

"Женщина просит взыскать с ответчика стоимость входного билета в размере 400 рублей, аренду беседки – 5500 рублей, проезд на вагончике по территории курорта – 200 рублей, аренду лежака – 1600 рублей, затраты на лекарственные препараты – 15533 рубля 78 копеек, разницу между размером выплаченного пособия по временной нетрудоспособности и средним заработком - 58462 рубля 64 копейки, моральный вред – 50 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы за неудовлетворение требований в добровольном порядке", - сообщает суд.