Житель Красноярского края получил 19 лет за убийство жены и ее сожителя

КРАСНОЯРСК, 11 дек – РИА Новости. Суд назначил жителю Ачинска Красноярского края 19 лет и два месяца в колонии строго режима за то, что он зарезал свою жену и ее нового сожителя, сообщили журналистам в региональном главке СК РФ.
По данным следствия, 9 февраля фигурант рано утром пришел в подъезд одного из домов Ачинска, где проживала его супруга, с которой они находились в процессе развода, и ее новый 45-летний сожитель. Когда пара вышла из квартиры, он напал на мужчину и несколько раз ударил его ножом. Потерпевший выбежал на улицу и скончался около подъезда. В это время обвиняемый спрятался за автомобилями и напал на жену, ударив несколько раз ножом в шею, когда та выбежала на улицу. Свидетелем убийства стала мать погибшей, которая, наблюдая из окна дома, пыталась остановить обвиняемого криком. После этого мужчина пошел домой, где попытался покончить с собой. Также в ведомстве уточнили, что перед убийством мужчина проткнул два колеса на машине знакомого жены.
"Вынесен обвинительный приговор в отношении 36-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "д" частью 2 статьей 105 УК РФ "Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью", частью 1 статьей 167 УК РФ "Умышленное уничтожение имущества", - говорится в сообщении.
Суд приговорил мужчину к 19 годам и двум месяцам в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года, отметили в СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Мужчина в Москве зарезал бывшую супругу
1 сентября, 10:53