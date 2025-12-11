Рейтинг@Mail.ru
Житель Челябинска выиграл почти 27 миллионов рублей в лотерею
08:19 11.12.2025 (обновлено: 09:11 11.12.2025)
Житель Челябинска выиграл почти 27 миллионов рублей в лотерею
Житель Челябинска выиграл почти 27 миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 11.12.2025
Житель Челябинска выиграл почти 27 миллионов рублей в лотерею
Житель Челябинска выиграл почти 27 миллионов рублей благодаря тому, что числа в поле лотерейного билета сложились в узор в виде стрелки, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2025
челябинск
москва
столото
челябинск
москва
Челябинск, Москва, Столото
Челябинск, Москва, Столото
Житель Челябинска выиграл почти 27 миллионов рублей в лотерею

Житель Челябинска выиграл 27 миллионов рублей благодаря узору в виде стрелки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Житель Челябинска выиграл почти 27 миллионов рублей благодаря тому, что числа в поле лотерейного билета сложились в узор в виде стрелки, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"Водитель узнал, что выиграл суперприз 25 915 956 рублей, а удачу ему принесла случайная автоматическая комбинация, которая по виду напоминала стрелку. Дополнительно отмеченные числа во втором поле билета увеличили выигрыш челябинца на 1 050 000 рублей, и итоговая сумма по билету составила 26 965 956 рублей", — говорится в сообщении.
Это стало полной неожиданностью для жены победителя, с трудом поверившей в выигрыш даже при оформлении его в лотерейном центре в Москве.
Сам водитель по имени Андрей рассказал, что купил билет, когда был в рейсе.
"В пути получил СМС-уведомление о выигрыше. Что-то слишком много цифр увидел, подумал, неожиданно как-то. Остановился, открыл свой билет в мобильном приложении "Столото", прокричался от радости и поехал дальше", — добавил он.
На выигрыш Андрей и его жена намерены полностью погасить ипотеку и сразу отложить деньги на будущее для двоих детей.
Обычно большую часть времени Андрей проводит в рабочих поездках, а в перерывах старается быть с семьей — отдыхает на даче у тещи, в сезон выезжает с друзьями на охоту.
