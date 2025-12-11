Житель Челябинска выиграл почти 27 миллионов рублей в лотерею

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Житель Челябинска выиграл почти 27 миллионов рублей благодаря тому, что числа в поле лотерейного билета сложились в узор в виде стрелки, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

"Водитель узнал, что выиграл суперприз 25 915 956 рублей, а удачу ему принесла случайная автоматическая комбинация, которая по виду напоминала стрелку. Дополнительно отмеченные числа во втором поле билета увеличили выигрыш челябинца на 1 050 000 рублей, и итоговая сумма по билету составила 26 965 956 рублей", — говорится в сообщении.

Это стало полной неожиданностью для жены победителя, с трудом поверившей в выигрыш даже при оформлении его в лотерейном центре в Москве

Сам водитель по имени Андрей рассказал, что купил билет, когда был в рейсе.

"В пути получил СМС-уведомление о выигрыше. Что-то слишком много цифр увидел, подумал, неожиданно как-то. Остановился, открыл свой билет в мобильном приложении " Столото ", прокричался от радости и поехал дальше", — добавил он.

На выигрыш Андрей и его жена намерены полностью погасить ипотеку и сразу отложить деньги на будущее для двоих детей.