Житель Челябинска выиграл почти 27 миллионов рублей в лотерею
11.12.2025
2025-12-11T08:19:00+03:00
2025-12-11T08:19:00+03:00
2025-12-11T09:11:00+03:00
Новости
ru-RU
Житель Челябинска выиграл 27 миллионов рублей благодаря узору в виде стрелки
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Житель Челябинска выиграл почти 27 миллионов рублей благодаря тому, что числа в поле лотерейного билета сложились в узор в виде стрелки, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"Водитель узнал, что выиграл суперприз 25 915 956 рублей, а удачу ему принесла случайная автоматическая комбинация, которая по виду напоминала стрелку. Дополнительно отмеченные числа во втором поле билета увеличили выигрыш челябинца на 1 050 000 рублей, и итоговая сумма по билету составила 26 965 956 рублей", — говорится в сообщении.
Это стало полной неожиданностью для жены победителя, с трудом поверившей в выигрыш даже при оформлении его в лотерейном центре в Москве
.
Сам водитель по имени Андрей рассказал, что купил билет, когда был в рейсе.
"В пути получил СМС-уведомление о выигрыше. Что-то слишком много цифр увидел, подумал, неожиданно как-то. Остановился, открыл свой билет в мобильном приложении "Столото
", прокричался от радости и поехал дальше", — добавил он.
На выигрыш Андрей и его жена намерены полностью погасить ипотеку и сразу отложить деньги на будущее для двоих детей.
Обычно большую часть времени Андрей проводит в рабочих поездках, а в перерывах старается быть с семьей — отдыхает на даче у тещи, в сезон выезжает с друзьями на охоту.