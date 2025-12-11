https://ria.ru/20251211/zhiltsy-2061495818.html
В ГД предложили разрешить жильцам решать, какие заведения будут в их доме
В ГД предложили разрешить жильцам решать, какие заведения будут в их доме - РИА Новости, 11.12.2025
В ГД предложили разрешить жильцам решать, какие заведения будут в их доме
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Дмитрий Певцов предложили дать право жильцам решать, какие... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:36:00+03:00
2025-12-11T18:36:00+03:00
2025-12-11T18:36:00+03:00
россия
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40845/53/408455348_245:0:3886:2048_1920x0_80_0_0_88ce41040d77dd0c43f31b74530a8ab1.jpg
https://ria.ru/20251209/gosduma-2060702696.html
https://ria.ru/20250601/gosduma-2020210337.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40845/53/408455348_700:0:3431:2048_1920x0_80_0_0_fb6229ed81432452126bc3f8492908d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, госдума рф
Россия, Общество, Госдума РФ
В ГД предложили разрешить жильцам решать, какие заведения будут в их доме
РИА Новости:в ГД предложили разрешить людям решать, какие заведения будут в доме
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Дмитрий Певцов предложили дать право жильцам решать, какие заведения будут располагаться в нежилых помещениях дома.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в Жилищный кодекс РФ, предоставив общему собранию собственников право согласовывать виды разрешенной коммерческой деятельности в нежилых помещениях дома", - сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что во многих домах жители фактически оказываются заложниками коммерческих интересов собственников нежилых помещений - на первых этажах открываются шумные заведения или круглосуточные магазины с зоной разгрузки под окнами, что вызывает многочисленные жалобы и приводит к конфликтам.
Парламентарии убеждены, что жители должны иметь возможность самостоятельно решать, будет ли в их доме располагаться ночное развлекательное заведение или иной шумный объект.
"Такой механизм может быть реализован в формате превентивного согласования. Это позволит предотвращать конфликты на ранней стадии и повысит ответственность бизнеса перед местным сообществом", - заключается в документе.