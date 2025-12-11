Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили разрешить жильцам решать, какие заведения будут в их доме - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/zhiltsy-2061495818.html
В ГД предложили разрешить жильцам решать, какие заведения будут в их доме
В ГД предложили разрешить жильцам решать, какие заведения будут в их доме - РИА Новости, 11.12.2025
В ГД предложили разрешить жильцам решать, какие заведения будут в их доме
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Дмитрий Певцов предложили дать право жильцам решать, какие... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:36:00+03:00
2025-12-11T18:36:00+03:00
россия
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40845/53/408455348_245:0:3886:2048_1920x0_80_0_0_88ce41040d77dd0c43f31b74530a8ab1.jpg
https://ria.ru/20251209/gosduma-2060702696.html
https://ria.ru/20250601/gosduma-2020210337.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40845/53/408455348_700:0:3431:2048_1920x0_80_0_0_fb6229ed81432452126bc3f8492908d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, госдума рф
Россия, Общество, Госдума РФ
В ГД предложили разрешить жильцам решать, какие заведения будут в их доме

РИА Новости:в ГД предложили разрешить людям решать, какие заведения будут в доме

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖилые дома
Жилые дома - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Жилые дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Дмитрий Певцов предложили дать право жильцам решать, какие заведения будут располагаться в нежилых помещениях дома.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Госдуме рассказали, в каких случаях собственников могут выселить из жилья
9 декабря, 02:17
"Предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в Жилищный кодекс РФ, предоставив общему собранию собственников право согласовывать виды разрешенной коммерческой деятельности в нежилых помещениях дома", - сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что во многих домах жители фактически оказываются заложниками коммерческих интересов собственников нежилых помещений - на первых этажах открываются шумные заведения или круглосуточные магазины с зоной разгрузки под окнами, что вызывает многочисленные жалобы и приводит к конфликтам.
Парламентарии убеждены, что жители должны иметь возможность самостоятельно решать, будет ли в их доме располагаться ночное развлекательное заведение или иной шумный объект.
"Такой механизм может быть реализован в формате превентивного согласования. Это позволит предотвращать конфликты на ранней стадии и повысит ответственность бизнеса перед местным сообществом", - заключается в документе.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В ГД предупредили о штрафах за нарушение режима тишины в домах
1 июня, 02:32
 
РоссияОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала