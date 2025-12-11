СМИ узнали, с чем связана задержка назначения нового главы офиса Зеленского

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Задержка с назначением нового главы офиса Владимира Зеленского связана с серьезными интригами вокруг этой должности, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.
Зеленский 28 ноября сообщил, что тогдашний глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в сфере энергетики.
"Задержка с назначением нового главы офиса связана с серьезными подковерными играми вокруг этой должности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, за организацией коррупционного скандала, который подорвал политические позиции Зеленского и вынудил его уволить ближайшего соратника Ермака, стоит так называемая антизеленская коалиция, которая объединила разнородные силы - в первую очередь ранее близкие к демпартии США, а ныне перешедшие под патронат европейцев грантовые структуры, близких к ним политиков и СМИ, а также ключевых сотрудников НАБУ и САП. Кроме того к ним, в качестве ситуативных союзников, примкнули экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), олигарх Игорь Коломойский** (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и ряд других обиженных Зеленским фигур.
Отставка Ермака, как отмечает "Страна.ua", была их важной, но промежуточной целью. После нее перед "коалицией" появилась развилка из двух вариантов - далее "добивать" Зеленского и правительство через уголовные дела НАБУ, при помощи этого же инструмента разваливать парламентское большинство и менять кабмин.
"Часть "коалиции" хотела бы большей перезагрузки власти, но у нее нет возможностей самостоятельно взять под контроль парламент. Поэтому пока реализуется второй сценарий, "мягкое" лишение Зеленского реальных полномочий. От него, а также от правительства и парламента требуется немногое. Главным образом - не мешать выполнению требований ЕС по усилению внешнего контроля за внутренними процессами на Украине через отбор руководителей силовых структур "международными экспертами", формирование набсоветов госкорпораций из "независимых членов", - добавили в издании.
Как отмечается, политический кризис на Украине якобы начал затухать: новых публичных заявлений по расследованию коррупционного по делу Тимура Миндича от НАБУ и САП не звучит, подозрения Ермаку и бывшим министрам энергетики и юстиции, которые являются фигурантами этого дела, не вручены, а близкие к грантовым структурам СМИ публикуют материалы, в которых описывается "как похорошела власть после ухода Ермака", как там все теперь стабильно работает, без интриг и коварства, как "воспрял духом" Зеленский.
Впрочем, по данным источников "Страны" в политкругах, к реальности эта картина имеет мало отношения. На самом деле, политический кризис, запущенный коррупционным скандалом, продолжается. И нынешнее относительное спокойствие может оказаться лишь "затишьем перед бурей".
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
** внесен в российский реестр террористов и экстремистов
