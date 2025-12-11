СМИ узнали, с чем связана задержка назначения нового главы офиса Зеленского

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Задержка с назначением нового главы офиса Владимира Зеленского связана с серьезными интригами вокруг этой должности, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.

"Задержка с назначением нового главы офиса связана с серьезными подковерными играми вокруг этой должности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По данным издания, за организацией коррупционного скандала, который подорвал политические позиции Зеленского и вынудил его уволить ближайшего соратника Ермака, стоит так называемая антизеленская коалиция, которая объединила разнородные силы - в первую очередь ранее близкие к демпартии США , а ныне перешедшие под патронат европейцев грантовые структуры, близких к ним политиков и СМИ, а также ключевых сотрудников НАБУ и САП. Кроме того к ним, в качестве ситуативных союзников, примкнули экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), олигарх Игорь Коломойский** (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и ряд других обиженных Зеленским фигур.

Отставка Ермака, как отмечает " Страна.ua ", была их важной, но промежуточной целью. После нее перед "коалицией" появилась развилка из двух вариантов - далее "добивать" Зеленского и правительство через уголовные дела НАБУ, при помощи этого же инструмента разваливать парламентское большинство и менять кабмин.

"Часть "коалиции" хотела бы большей перезагрузки власти, но у нее нет возможностей самостоятельно взять под контроль парламент. Поэтому пока реализуется второй сценарий, "мягкое" лишение Зеленского реальных полномочий. От него, а также от правительства и парламента требуется немногое. Главным образом - не мешать выполнению требований ЕС по усилению внешнего контроля за внутренними процессами на Украине через отбор руководителей силовых структур "международными экспертами", формирование набсоветов госкорпораций из "независимых членов", - добавили в издании.

Как отмечается, политический кризис на Украине якобы начал затухать: новых публичных заявлений по расследованию коррупционного по делу Тимура Миндича от НАБУ и САП не звучит, подозрения Ермаку и бывшим министрам энергетики и юстиции, которые являются фигурантами этого дела, не вручены, а близкие к грантовым структурам СМИ публикуют материалы, в которых описывается "как похорошела власть после ухода Ермака", как там все теперь стабильно работает, без интриг и коварства, как "воспрял духом" Зеленский.

Впрочем, по данным источников "Страны" в политкругах, к реальности эта картина имеет мало отношения. На самом деле, политический кризис, запущенный коррупционным скандалом, продолжается. И нынешнее относительное спокойствие может оказаться лишь "затишьем перед бурей".