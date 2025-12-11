Рейтинг@Mail.ru
"Уже сегодня": в Раде сделали громкое заявление о Зеленском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 11.12.2025 (обновлено: 16:00 11.12.2025)
"Уже сегодня": в Раде сделали громкое заявление о Зеленском
"Уже сегодня": в Раде сделали громкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 11.12.2025
"Уже сегодня": в Раде сделали громкое заявление о Зеленском
Владимир Зеленский вмешивается в выборы в США, которые пройдут в 2028 году, саботируя мирный план американского лидера Дональда Трампа, такое мнение выразил... РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
москва
дональд трамп
владимир зеленский
артем дмитрук
"Уже сегодня": в Раде сделали громкое заявление о Зеленском

Дмитрук: Зеленский вмешивается в выборы в США, саботируя мирный план Трампа

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский вмешивается в выборы в США, которые пройдут в 2028 году, саботируя мирный план американского лидера Дональда Трампа, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х.
"На Украине все хотят мира. И единственный, кто стоит на пути к нему, — это Зеленский. Зеленский сделает все возможное, чтобы война продолжалась. И Зеленский сделает все возможное, чтобы помешать Трампу вернуться к власти (после окончания его президентского срока. — Прим. ред.)", — считает он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Не входит в планы". В США жестко высказались о мире на Украине
Вчера, 14:44
По словам Дмитрука, глава киевского режима "уже сегодня вмешивается в выборы в США, выступая против мирного плана Трампа".
Во вторник американский лидер Дональд Трамп в интервью изданию Politico назвал главу киевского режима "торгашом". Трамп также призвал Владимира Зеленского ознакомиться с американским предложением. По его словам, украинским высокопоставленным чиновникам оно понравилось.
Глава Белого дома отметил, что у Москвы более сильная переговорная позиция, призвав Зеленского взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает.
В Кремле назвали заявления Трампа важными с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Что случилось?" В Сети бурно отреагировали на идею Зеленского
Вчера, 12:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМоскваДональд ТрампВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныМирный план США по Украине
 
 
