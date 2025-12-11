Рейтинг@Mail.ru
"Что случилось?" В Сети бурно отреагировали на идею Зеленского - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 11.12.2025 (обновлено: 23:48 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/zelenskiy-2061331274.html
"Что случилось?" В Сети бурно отреагировали на идею Зеленского
"Что случилось?" В Сети бурно отреагировали на идею Зеленского - РИА Новости, 11.12.2025
"Что случилось?" В Сети бурно отреагировали на идею Зеленского
Пользователи портала Yahoo News Japan раскритиковали заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, что Киев готов принять энергетическое перемирие,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:11:00+03:00
2025-12-11T23:48:00+03:00
в мире
россия
киев
москва
дмитрий песков
владимир зеленский
госдума рф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464663_0:259:3071:1986_1920x0_80_0_0_6c3b9f213a30bcf6c04ee1c98193cda2.jpg
https://ria.ru/20251211/zelenskiy-2061296609.html
https://ria.ru/20251210/zelenskiy-2061147395.html
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061324142.html
россия
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe4847e1a701c107377a324f2a16ade7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, госдума рф, мирный план сша по украине, yahoo! inc.
В мире, Россия, Киев, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Мирный план США по Украине, Yahoo! Inc.

"Что случилось?" В Сети бурно отреагировали на идею Зеленского

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пользователи портала Yahoo News Japan раскритиковали заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, что Киев готов принять энергетическое перемирие, если на это согласится Россия.
"Украина так ликовала, нападая на нефтяные объекты Российской Федерации. А теперь заговорила об энергетическом перемирии. Ой, а что случилось? Даже смеяться лень. Вряд ли Москва согласится дать Киеву передышку. Скорее всего, продолжит атаковать, пока Зеленский не дезертирует за границу", — отметил первый читатель.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В США потребовали жестких мер против Зеленского после слов Трампа
Вчера, 09:57
"Российская Федерация неуклонно продвигается вперед. Украинские войска истощены. Не думаю, что в таких условиях согласился бы на перемирие, давая противнику выиграть время. Разве что мне предложили бы взамен что-то очень-очень существенное", — подчеркнул другой пользователь.
"Зеленский так радовался, так ликовал, когда его прихвостни атаковали Россию. А та предупреждала, что нанесет ответный удар. Но этот придурок продолжил скакать от счастья, ну и получил. Поздно просить о милости", — констатировал очередной комментатор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Он готов": журналист забил тревогу из-за планов Зеленского
10 декабря, 15:26
"Сначала Киев нефтяные объекты атакует, а потом удивляется, что внезапно свет отрубили. Серьезно, для России в энергетическом перемирии нет никакого смысла", — подытожил еще один читатель.
По мнению депутата Госдумы от Крымского региона Юрия Нестеренко, заявление Зеленского о готовности к энергетическому перемирию является очередной попыткой отвлечь внимание от реального процесса по урегулированию украинского конфликта. По его словам, неслучайно на Западе Зеленского считают торгашом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского о готовности поддержать "энергетическое перемирие", сказал, что Россия работает над миром, а не над перемирием с Украиной.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Лавров назвал затягивание конфликта вопросом выживания для Зеленского
Вчера, 11:44
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияКиевМоскваДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийГосдума РФМирный план США по УкраинеYahoo! Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала