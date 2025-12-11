МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пользователи портала Yahoo News Japan раскритиковали заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, что Киев готов принять энергетическое перемирие, если на это согласится Россия.
"Украина так ликовала, нападая на нефтяные объекты Российской Федерации. А теперь заговорила об энергетическом перемирии. Ой, а что случилось? Даже смеяться лень. Вряд ли Москва согласится дать Киеву передышку. Скорее всего, продолжит атаковать, пока Зеленский не дезертирует за границу", — отметил первый читатель.
"Российская Федерация неуклонно продвигается вперед. Украинские войска истощены. Не думаю, что в таких условиях согласился бы на перемирие, давая противнику выиграть время. Разве что мне предложили бы взамен что-то очень-очень существенное", — подчеркнул другой пользователь.
"Зеленский так радовался, так ликовал, когда его прихвостни атаковали Россию. А та предупреждала, что нанесет ответный удар. Но этот придурок продолжил скакать от счастья, ну и получил. Поздно просить о милости", — констатировал очередной комментатор.
"Сначала Киев нефтяные объекты атакует, а потом удивляется, что внезапно свет отрубили. Серьезно, для России в энергетическом перемирии нет никакого смысла", — подытожил еще один читатель.
По мнению депутата Госдумы от Крымского региона Юрия Нестеренко, заявление Зеленского о готовности к энергетическому перемирию является очередной попыткой отвлечь внимание от реального процесса по урегулированию украинского конфликта. По его словам, неслучайно на Западе Зеленского считают торгашом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского о готовности поддержать "энергетическое перемирие", сказал, что Россия работает над миром, а не над перемирием с Украиной.
