МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Лишение Владимира Зеленского власти может быть вопросом времени, поскольку США, вероятно, уже начали принимать меры для такого исхода, предположил в разговоре с РИА Новости бывший аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.