США уже начали кампанию по смещению Зеленского, считает экс-разведчик

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Лишение Владимира Зеленского власти может быть вопросом времени, поскольку США, вероятно, уже начали принимать меры для такого исхода, предположил в разговоре с РИА Новости бывший аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру.
Собеседник указал, что при президенте США Дональде Трампе уже сообщалось о контактах Вашингтона с представителями украинской оппозиции, в частности, с бывшим премьером страны Юлией Тимошенко.
"Трамп и руководство Штатов через публичные заявления и коррупционные расследования против ближайшего окружения Зеленского оказывают на него самого давление. Похоже, что замена Зеленского может быть вопросом времени", - считает Геррейру.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.