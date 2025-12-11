Рейтинг@Mail.ru
США уже начали кампанию по смещению Зеленского, считает экс-разведчик - РИА Новости, 11.12.2025
04:05 11.12.2025
США уже начали кампанию по смещению Зеленского, считает экс-разведчик
США уже начали кампанию по смещению Зеленского, считает экс-разведчик - РИА Новости, 11.12.2025
США уже начали кампанию по смещению Зеленского, считает экс-разведчик
Лишение Владимира Зеленского власти может быть вопросом времени, поскольку США, вероятно, уже начали принимать меры для такого исхода, предположил в разговоре с РИА Новости, 11.12.2025
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
тимур миндич
дональд трамп
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, тимур миндич, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Дональд Трамп, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
США уже начали кампанию по смещению Зеленского, считает экс-разведчик

Экс-разведчик Геррейру: США уже начали кампанию по смещению Зеленского

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Лишение Владимира Зеленского власти может быть вопросом времени, поскольку США, вероятно, уже начали принимать меры для такого исхода, предположил в разговоре с РИА Новости бывший аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру.
Собеседник указал, что при президенте США Дональде Трампе уже сообщалось о контактах Вашингтона с представителями украинской оппозиции, в частности, с бывшим премьером страны Юлией Тимошенко.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Киев пойдет на уступки территории под давлением США, заявил экс-разведчик
3 декабря, 01:52
"Трамп и руководство Штатов через публичные заявления и коррупционные расследования против ближайшего окружения Зеленского оказывают на него самого давление. Похоже, что замена Зеленского может быть вопросом времени", - считает Геррейру.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Португальский экс-разведчик сравнил Украину с "Аль-Каидой"* из-за терактов
2 декабря, 02:25
 
