Путин рассказал о важности формирования экономики высоких зарплат
Президент РФ Владимир Путин назвал формирование экономики высоких зарплат базовым условием для сокращения бедности и повышения уровня жизни семей в России. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:52:00+03:00
2025-12-11T13:52:00+03:00
2025-12-11T14:02:00+03:00
Путин назвал экономику высоких зарплат базовым условием сокращения бедности