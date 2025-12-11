Рейтинг@Mail.ru
04:36 11.12.2025
Россияне назвали желаемый размер зарплаты в новом году
2025
россия
Россия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Российские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне назвали желаемый размер зарплаты в новом году, в среднем они хотели бы получать около 187 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
"Россиян спросили, какую сумму ежемесячного дохода они хотели бы иметь в новом году. В среднем они хотели бы получать 187 250 рублей", - говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены более 3 тысяч респондентов по всей России в ноябре-декабре 2025 года.
В ходе опроса у россиян спросили, какую сумму ежемесячного дохода они хотели бы иметь в новом году. Так, 17,2% опрошенных ответили, что хотели бы получать около 275 тысяч рублей, 17% хотели бы иметь зарплату около 330 тысяч рублей, 11,6% - около 200 тысяч, а 5,4% - 250 тысяч рублей.
В качестве желаемой зарплаты 14,5% респондентов указали 150 тысяч рублей, 16,5% - около 100 тысяч, а 17,8% ответили, что им хватило бы 50 тысяч рублей.
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России
10 декабря, 05:39
Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
