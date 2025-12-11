МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне назвали желаемый размер зарплаты в новом году, в среднем они хотели бы получать около 187 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.

В ходе опроса у россиян спросили, какую сумму ежемесячного дохода они хотели бы иметь в новом году. Так, 17,2% опрошенных ответили, что хотели бы получать около 275 тысяч рублей, 17% хотели бы иметь зарплату около 330 тысяч рублей, 11,6% - около 200 тысяч, а 5,4% - 250 тысяч рублей.