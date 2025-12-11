https://ria.ru/20251211/zapad-2061333056.html
ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Запада"
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 215 украинских военнослужащих и четыре бронавтомобиля, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2025
