ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Запада"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 11.12.2025 (обновлено: 12:21 11.12.2025)
ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 11.12.2025
ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Запада"
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 215 украинских военнослужащих и четыре бронавтомобиля, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 215 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 215 украинских военнослужащих и четыре бронавтомобиля, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"ВСУ (в зоне действия группировки войск "Запад" - ред.) потеряли до 215 военнослужащих, четыре бронеавтомобиля HMMWV производства США и бронетранспортер Senator канадского производства, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - говорится в сводке.
В Минобороны уточнили, что подразделениями группировки войск "Запад" нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Богоуславка, Новоплатоновка, Куриловка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.
Военно-морские корабли Черноморского флота в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море
Специальная военная операция на Украине
Харьковская область
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вооруженные силы РФ
Спецоперация
 
 
Заголовок открываемого материала