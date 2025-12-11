Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" продолжает уничтожение ВСУ на левом берегу реки Оскол - РИА Новости, 11.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 11.12.2025 (обновлено: 12:22 11.12.2025)
Группировка "Запад" продолжает уничтожение ВСУ на левом берегу реки Оскол
Группировка войск "Запад" продолжает уничтожать окруженного противника на левом берегу реки Оскол, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2025
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Группировка войск "Запад" продолжает уничтожать окруженного противника на левом берегу реки Оскол, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжали уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника", - говорится в сообщении ведомства.
ВС России освободили Лиман
Вчера, 12:09
 
