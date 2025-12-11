https://ria.ru/20251211/zapad-2061331766.html
Группировка "Запад" продолжает уничтожение ВСУ на левом берегу реки Оскол
Группировка "Запад" продолжает уничтожение ВСУ на левом берегу реки Оскол - РИА Новости, 11.12.2025
Группировка "Запад" продолжает уничтожение ВСУ на левом берегу реки Оскол
Группировка войск "Запад" продолжает уничтожать окруженного противника на левом берегу реки Оскол, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2025
Группировка "Запад" продолжает уничтожение ВСУ на левом берегу реки Оскол
ВС России продолжает уничтожение формирований ВСУ на левом берегу реки Оскол