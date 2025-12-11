Захарову ужаснул скандал с беременностью украинских сирот

Она задалась риторическим вопросом о том, был ли кто-то из-за этого привлечен к ответственности, и ответила на него же: только один из воспитателей в результате скандала был разжалован.

По данным украинских СМИ, на проект для сирот выделили около 10 миллионов долларов, часть средств пришла от украинцев в качестве пожертвований. Участники программы рассказывали, что представители украинского посольства принуждали их к съемкам видео по заказу с песнями и танцами, а за отказ забирали у детей телефоны и ограничивали их в питании. Одной из девочек заявили, что она обязана сниматься в пропагандистских видео, поскольку за нее "заплачены деньги".