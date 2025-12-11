Рейтинг@Mail.ru
Захарову ужаснул скандал с беременностью украинских сирот - РИА Новости, 11.12.2025
19:08 11.12.2025 (обновлено: 19:09 11.12.2025)
Захарову ужаснул скандал с беременностью украинских сирот
Захарову ужаснул скандал с беременностью украинских сирот

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Официального представителя МИД РФ Марию Захарову ужаснул скандал с "отдыхом" украинских сирот в Турции, организованном женой Владимира Зеленского Еленой, после которого две несовершеннолетние девушки вернулись на Украину беременными.
«
"Это очень страшная для восприятия информация. Выяснилось, что многие дети, которых Зеленская как бы спасала, становились жертвами психологического сексуального насилия. Они были фактически лишены адекватного присмотра, не имели возможности учиться, их регулярно привлекали к съемкам пропагандистских роликов. лишали еды, применяли к ним физическое воздействие, подвергали унижению", - рассказала Захарова подробности скандала на брифинге в четверг.
Она задалась риторическим вопросом о том, был ли кто-то из-за этого привлечен к ответственности, и ответила на него же: только один из воспитателей в результате скандала был разжалован.
В начале декабря украинские СМИ рассказали о скандале, связанном с программой Зеленской по вывозу украинских сирот в Турцию после того, как две девочки-подростка вернулись на Украину беременными.
По данным украинских СМИ, на проект для сирот выделили около 10 миллионов долларов, часть средств пришла от украинцев в качестве пожертвований. Участники программы рассказывали, что представители украинского посольства принуждали их к съемкам видео по заказу с песнями и танцами, а за отказ забирали у детей телефоны и ограничивали их в питании. Одной из девочек заявили, что она обязана сниматься в пропагандистских видео, поскольку за нее "заплачены деньги".
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На Украине раскрыли схему незаконного вывоза детей-сирот за границу
