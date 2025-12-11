Захарова назвала цель второй министерской конференции Россия — Африка

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Вторая министерская конференция Россия — Африка в Египте придаст дополнительный импульс развитию российско-африканских отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Она (министерская конференция Россия — Африка в Египте - ред.) станет первым мероприятием в таком формате на африканской земле. Приглашены главы внешнеполитических ведомств, государства и руководители исполнительных органов интеграционных объединений континента. И эта встреча призвана придать дополнительный импульс развитию российско-африканского партнерства", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она подчеркнула, что конференция поспособствует укреплению сотрудничества РФ с африканским континентом, предстоит сверка часов по актуальным вопросам российско-африканской повестки.
"И, конечно, особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, обсуждению перспективных направлений дальнейшего взаимодействия", - подчеркнула представитель МИД.
Вторая министерская конференция Россия — Африка состоится 19-20 декабря в Каире, Египет.
