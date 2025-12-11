https://ria.ru/20251211/zaderzhanie-2061372992.html
Песков прокомментировал задержание российского ученого в Польше
Песков прокомментировал задержание российского ученого в Польше - РИА Новости, 11.12.2025
Песков прокомментировал задержание российского ученого в Польше
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главной задачей в деле о задержании российского ученого Александра Бутягина в Польше добиться его... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:08:00+03:00
2025-12-11T14:08:00+03:00
2025-12-11T14:27:00+03:00
в мире
россия
польша
украина
дмитрий песков
александр бутягин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20251211/butyagin-2061353567.html
россия
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, украина, дмитрий песков, александр бутягин
В мире, Россия, Польша, Украина, Дмитрий Песков, Александр Бутягин
Песков прокомментировал задержание российского ученого в Польше
Песков назвал освобождение задержанного в Польше Бутягина главной задачей