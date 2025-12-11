Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал задержание российского ученого в Польше - РИА Новости, 11.12.2025
14:08 11.12.2025 (обновлено: 14:27 11.12.2025)
Песков прокомментировал задержание российского ученого в Польше
в мире, россия, польша, украина, дмитрий песков, александр бутягин
В мире, Россия, Польша, Украина, Дмитрий Песков, Александр Бутягин
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главной задачей в деле о задержании российского ученого Александра Бутягина в Польше добиться его освобождения, а не привлекать внимание к этому вопросу.
Ранее польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических раскопок в Крыму.
"Что касается привлечения внимания, главное - все-таки добиться сейчас освобождения этого российского гражданина", - отметил Песков журналистам на вопрос о привлечении международного внимания к делу о задержании ученого.
Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что действия Варшавы являются абсолютным правовым произволом.
Задержанный в Польше Бутягин был объявлен Киевом в розыск в 2024 году
Вчера, 13:13
 
